綠營台中13選區民調出爐 張芬郁、蔡美華只差0.0012

台中第13選區初選民調今天揭曉，已連任4屆議員的李天生順利過關拿下第一。（記者陳建志攝）

2022/05/10 11:47

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨台中第13選區（大里、霧峰）市議員初選民調昨晚進行，因5搶3競爭激烈結果受到關注，民進黨中央黨部今天上午公布民調結果，現任市議員李天生以0.2924拿下第一，尋求連任的林德宇則以0.2416獲得第二，捲土重來的前市議員張芬郁以0.1739拿到第三，但和第四名的正國會力挺「台灣正青」連線的蔡美華0.1727，兩人只差0.0012，差距相當小，何欣純服務處副主任賴美連則拿到0.1194位居第5，李天生、林德宇和張芬郁將獲提名。

台中第13選區應選6席，民進黨決定提名2+1（婦女保障）席，張芬郁、蔡美華、賴美連3位女將激烈廝殺，都說要搶第3席，現任市議員李天生、林德宇在3名女將競爭激烈下充滿危機感，擔心被支持者遺忘，絲毫不敢大意，民調前全力固票。

昨晚進行民調，今天上午成績出爐，已連任4屆議員，且是現任台中市黨部主委的老將李天生，展現多年來耕耘基層的成果拿到第一，順利通過初選；尋求連任新潮流的林德宇拿到第二也過關，林德宇曾擔任過屏東縣府機要秘書、彰化縣政府新聞處長、民進黨台中市黨部執行長，行政經歷相當豐富，2018年首次參選台中市議員就順利當選，這次通過初選將尋求連任。

本屆市議員成為落選頭的前市議員張芬郁，這次尋求再戰的機會，初選期間在先生、前立委簡肇棟陪同下，持續站街頭、深入大街小巷拜票，最後驚險通過初選拿到最後一張門票。

至於僅以0.0012差距落敗的蔡美華，今年37歲，因超過35歲，也曾經參加過新北市土城區的立委初選，因此無法獲得新人、青年加權計分，但靠著一步一腳印的勤走基層拜票，以「米粉湯女兒」的形象爭取選民認同，最後僅以極小差距落敗，讓支持者相當惋惜。

至於全國第一高票立委何欣純推出的服務處副主任賴美連，雖服務基層已10年，但在3位女將激烈競爭下，最後無法突圍，只拿到初選第5名，無緣獲得提名。

台中第13選區初選民調今天揭曉，尋求連任的現任議員林德宇拿下第2名通過初選。（記者陳建志攝）

張芬郁（左）民調通過後，感謝鄉親的支持。（記者陳建志翻攝）

民進黨台中第13選區初選民調今天揭曉，李天生、林德宇、張芬郁拿到前3名。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法