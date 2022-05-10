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    全年監控！ 后豐鐵馬道「九號隧道」保安全

    后豐鐵馬道「九號隧道」具有百年歷史，是日治時期的遺跡。（觀旅局提供）

    后豐鐵馬道「九號隧道」具有百年歷史，是日治時期的遺跡。（觀旅局提供）

    2022/05/10 11:47

    〔記者歐素美／台中報導〕具有百年歷史的后豐鐵馬道「九號隧道」，是遊客必訪的特色景點，台中市觀光旅遊局為維護自行車道騎乘環境及遊客遊憩安全，每年持續編列預算監測九號隧道，除讓專業人員使用儀器監測及現場目視巡查外，也安排人員不定期巡視，就隧道結構、排水狀況監測，以利及早發覺異狀，提供遊客安全的遊憩環境。

    觀旅局表示，監測九號隧道內容包含隧道壁體聽音檢測、裂縫量測、水位及流量觀測、混凝土結構是否傾斜變動等安全評估項目，目前各項監測數值均在安全範圍內，隧道結構穩定、排水狀況正常，歡迎大家趁著春光甚好，規劃一趟單車輕旅行，前來體驗這條充滿歷史氣息的百年隧道。

    后豐鐵馬道為台鐵舊山線改建而成的專用型自行車道，全長5.8公里，其中，「九號隧道」建於西元1908年，全長1.2公里，是台鐵舊山線最長的一座隧道，隧道南口有日治時代第5任總督佐久間左馬太題字「氣象雄深」，隧道北口則有民政長官後藤新平題字「潛行不窒」。

    后豐鐵馬道沿途可欣賞明媚的大甲溪風光，從后里火車站出發後，可沿甲后路到月眉觀光糖廠參觀、吃古早味枝仔冰，再騎乘到甲后線忘憂谷支線，拜訪隨季節更迭而有不同變化景色的熱門景點忘憂谷，民眾利用休假來趟山線自行車旅行，悠閒探訪河岸與田野風光，可深度體驗台中之美。

    施工人員在后豐鐵馬道「九號隧道」進行裂縫量測。（觀旅局提供）

    施工人員在后豐鐵馬道「九號隧道」進行裂縫量測。（觀旅局提供）

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