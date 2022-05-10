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    今日雙北明日台中？ 衛局長曝未來一週中市確診恐破萬

    台中市議員陳文政關切疫情「今日雙北 明日台中」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議員陳文政關切疫情「今日雙北 明日台中」。（記者蘇孟娟攝）

    2022/05/10 11:23

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，台中市議會今進行警消環衛業務質詢，有議員舉「今日雙北、明日台中」，關切台中醫療負荷量，台中市衛生局長曾梓展坦言，內部估算「未來一週台中市可能破萬」，預估高峰恐到2至5萬確診量，「醫療量能確實可能撐不住」，多名議員促衛生局加強大型醫院醫療分流，不讓醫護疲於奔命；曾梓展表示，會檢討相關醫療分流策略。

    市議員包括段緯宇、陳文政、蔡耀頡今在業務質詢時均肯定警消環衛在疫情時代十分辛苦，也反映不少醫院均湧入大量民眾為PCR採檢，或是疑有症狀、輕症者尋求醫療，讓醫護疫於奔命，更關切醫療分流情況。

    陳文政更舉「今日雙北、明日台中」，憂心台中醫療量能再不分流恐崩潰，他更問台中市衛生局是否曾預估台中市的疫情高峰會出現多少個案，屆時如何因應；段緯宇更建議衛生局應找體育場等空地，設疫情醫療診斷專區，不要讓確診或疑似個案全湧入醫院，萬一醫院傳染擴散，不就醫療系統全崩潰。

    曾梓展直言內部已做過估算，「未來一週台中市可能破萬」，至於確診高峰恐會達2到5萬人，屆時確診高峰到來時，「醫療能量的確可能會撐不住」。

    陳文政及蔡耀頡要求衛生局加速醫療分流，不能無論輕重症全往大型醫院擠，讓醫護疲於奔命，大型醫院的醫療資源應保留給中、重症者，不能因此排擠重大疾病醫療資源。

    曾梓展指出，目前已經有規劃醫療分流，會再提供更多醫院協助。

    衛局長曾梓展曝未來一週中市確診恐破萬。（記者蘇孟娟攝）

    衛局長曾梓展曝未來一週中市確診恐破萬。（記者蘇孟娟攝）

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