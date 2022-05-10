盧秀燕直播市政會議 強調台中空污、負債變少

盧秀燕在臉書直播市政會議。（台中市政府提供）

2022/05/10 10:44

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市長盧秀燕今天在市政會議指出，台中今年1到4月空氣品質不良日為6天，為近8年來同期最少，相較於去年減少了10天；另外根據環保署空氣品質監測站資料，台中市今年第一季PM2.5平均值僅17.4微克，低於全國平均18.2微克，創下空污季歷史新低。

盧秀燕也說，她曾說任內，水湳國際會展中心、綠美圖，及台中巨蛋等三大重大建設一定要開工，其中綠美圖明天會舉行上樑儀式，表示硬體主體工程接近完工，可以開始進行內部、軟體裝修及營運的準備，綠美圖為圖書館、美術館雙館共構，未來將是台中市重要文化指標。

另外，盧秀燕表示，主計處正在進行110年工業及服務業普查，6月1日至7月31日辦理實地訪查工作，預計全面訪查51萬5千家，動員將近1500人，規模為歷年之最。

財政局長羅仙法會中進行「建設更多、舉債更少」財政專案報告，指出盧市長上任之後，台中市的賒界預算從107年的225億降到111年的96億元，人均負債從107年的36721元減少到110年的36403元，減少了318元，109年、110年決算盈餘分別為5億、6億元，也都開始還債。

另外，賒借倍數也從108年年初的0.53提高到111年年初的3.88倍，上任3年來，尚可舉債額度的成長幅度也達323%，為六都第一。

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