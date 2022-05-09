中橫公路通車62年！谷關工務段到「梨山饗堂」緬懷先賢

谷關工務段長呂正安率同仁到「梨山饗堂」緬懷開闢中橫公路而犧牲的200多位退役官兵。（谷關工務段提供）

2022/05/09 22:31

〔記者歐素美／台中報導〕中橫公路在民國49年5月9日通車，距今剛好62年，公路總局谷關工務段為感謝這群台灣公路史上的英雄無畏地犧牲奉獻，由段長呂正安帶隊至「梨山饗堂」虔誠祭拜，而「梨山饗堂」正是為紀念及祭祀開闢中橫公路犧牲的200多位退除役官兵而於民國60年設立。

中橫公路（東西橫貫公路）主支線全長300多公里，斥資4億多元，花費近4年的時間才開闢完成，並於民國49年5月9日通車，距今剛好62年，而中橫公路的開闢，當時也造成200多人殉職，多數退役官兵，民國60年，台灣省梨山地區建設委員會在中橫83公里處附近設置「梨山饗堂」，以祭祀及紀念這200多位英靈。

時逢中橫公路通車62年，谷關工務段長呂正安今天特別帶領團隊，持香到「梨山饗堂」祭拜這開路先鋒的英靈，呂正安表示，中橫是最早串聯台灣東、西部交流的公路，是早期先賢以手工及奉獻出200多人碧血開出的「釀碧之路」，進展到經驗積累側重機械期，再到現代科技導入的年代，持續改變的是工法，不變的是臨險不懼為民前鋒的精神。

呂正安說，每一位走過中橫的人，都對中橫有著獨特的情懷，而守護力道及技術的提升，正是公路人所要維護傳承的。祭祀緬懷前人的堅毅，也期許其中橫精神代代相傳。

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