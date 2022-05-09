預約PCR卻和快篩陽人群排隊5小時 民眾轟：沒確診也被搞到確診

一位民眾向本報投訴，上週預約今天到大里仁愛醫院做PCR，卻和快篩陽性民眾一起排隊5小時，批評院方作業混亂。 （記者陳建志翻攝）

2022/05/09 19:56

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一位民眾向本報投訴，上週預約今天上午到大里仁愛醫院進行PCR檢測，沒想到依預約時間按時到急診室門口發現大排長龍，醫院竟說預約不算，要和其他人在外面排隊，因很多人可能都是快篩陽性來做PCR檢測，結果自己在這樣的環境中，等了5小時才被通知，質疑醫院的做法讓原本沒被感染的民眾身陷險境中；大里仁愛醫院表示，因醫院是快篩陽性「得來速」負責的醫院之一，今天上午前來做PCR的患者就有170多人，坦承因人太多，造成該位民眾排錯隊伍，對於該位民眾表示歉意，未來也會落實分流。

一位民眾向本報投訴表示，上週預約今天上午到大里仁愛醫院進行PCR檢測，早上依預約的時間到場，發現急診室門口大排長龍，醫院竟說預約不算，要和其他人在外面排隊，還說該醫師今天沒有上班，當時現場約有2、30位沒有預約的民眾在排隊，很多可能都是快篩陽性民眾在等待PCR，現場宛如病毒的聚集地。

該位民眾表示，結果自己從早上9點排到下午2點，強調如果原本沒有被感染，在那樣的環境中待了5小時，沒有確診也被搞到確診，無法接受醫院的做法。

大里仁愛醫院表示，因是快篩陽性「得來速」負責的醫院之一，今天早上來做PCR的民眾很多，光一個上午就有170多人，因人太多才會造成這位原本要進急診室自費做PCR的民眾排錯隊伍，和快篩陽性等待做PCR的民眾一起排隊，對於該位民眾表示歉意，強調將會落實分流，也立刻在急診室外貼出告示，提醒「自費篩檢者，請主動告知醫護人員」，避免又發生排錯隊伍的狀況。

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大里仁愛醫院表示，未來將落實分流，並已在急診室貼出「自費篩檢者，請主動告知醫護人員」告示。（記者陳建志翻攝）

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