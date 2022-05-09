申貸60萬先匯6萬？警聯手行員苦勸 帳戶解凍「攏係假」

許男險些遇詐匯款6萬元。（警方提供）

2022/05/09 18:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子有資金上需求，上週五突接獲詐團的假貸款訊息與對方聯繫，對方誆稱按許男的條件可核貸60萬元，但因其帳戶被凍結，需先匯款6萬元到指定帳戶才能「解凍」申貸，許男不疑急衝銀行就要匯款，幸行員直覺有異聯手警方苦勸，險些遇詐許男才恍然大悟。

台中市第一分局繼中派出所當天下午接獲轄內銀行來電，有許姓民眾欲匯款至他人帳戶解除自身帳戶凍結問題，疑遭詐騙，警員李冠霆到場了解，許男說，某天收到不明人士發送簡訊，內容提及自己獲得一筆28萬的資金，而他最近剛好有資金上需求，不疑有他便點選簡訊網址，隨即顯示一名「鄭專員」的LINE好友資料。

許男將「鄭專員」加入好友後，依照指示向「鄭專員」申請60萬貸款，隨後「鄭專員」突告知許男資料有誤，故其名下帳戶遭銀行凍結，要求許男先匯款6萬元到指定戶頭，否則將無法順利撥款，許男不疑有他，趕緊跑到銀行欲匯款，李員聽完過程，立即向銀行確認許男名下帳戶並未遭凍結，直接告知，這是「假貸款真詐騙」手法，不要上當。

許男當下愣住並看著手機的凍結帳戶公文，李員耐心說明此種手法，詐團以借貸為由使民眾操作APP，讓人誤信自己輸入錯誤，導致帳戶遭凍結，進而掉入陷阱急匯款，許男說：「還好有你們幫我再確認一次帳戶狀況，否則就被騙了，謝謝你們幫忙我！」

第一分局呼籲，近年詐騙案件層出不窮，該案屬於「假借貸真詐騙」的詐騙方式，民眾收到不明簡訊切勿輕易點擊連結，勿任意交付金融帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，在遇到可疑的狀況時，可撥打165、110專線確認，避免遭詐團所騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

經行員與員警聯手阻詐，許男才恍然大悟。（警方提供）

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