蔡其昌爭取2億經費 新建及改善日南國中、西岐國小校舍

立法院副院長蔡其昌邀教育部等會勘，爭取改善大甲區日南國中及西岐國小校舍。（記者歐素美攝）

2022/05/09 17:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區日南國中南大樓因地基不穩、樑柱下陷，109年拆除後遲未能重建；西岐國小則是教學大樓走廊易積水，女兒牆磁磚剝落，基於學生安全，有待補強改善，立法院副院長蔡其昌今天邀集教育部、教育局及市議員施志昌等到場會勘，爭取中央補助，希望協助學校早日動工，提供學生更好的學習環境。

日南國中校長鄭清埄表示，該校南大樓與北大樓都是民國57年興建的老舊建築，其中，南大樓因地基不穩、樑柱下陷，經蔡其昌爭取中央經費進行校園整體規畫，已於民國109年前即拆除，北大樓雖經耐震補強，仍存在結構水泥中性化及老背少結構承載不良等問題，造成學校在調配教室使用及安全餘慮等左右為難，學校一直希望能重建南大樓，興建為地下一層、地上四層的建築，以提供30教室供學生使用，再拆除北大樓，以提供師生更安全的環境。

教育部國民及學前教育署行政及資源科科長林漢庭表示，日南國中新建校舍工程，新建教室約1760坪，總經費約2億5760萬元整，中央補助85%，教育局自籌15%，其中規劃設計費約680萬元整，目前已完成作業。

施志昌表示，由於教育局經費今年已經用罄，包括內裝等自籌額不足約1億元，蔡其昌希望中央能繼續協調其他補助款支應，再由市府於今年及明年補上，另將工期從3年縮短為2年；鄭清埄則希望中央能儘快核定補助，以趕在今年動工。

西岐國小校長柳世麟則指出，該校教學大樓走廊易積水，女兒牆則有磁磚剝落等問題，盼進行洩水管、廊道地磚及外牆壁磚等改善工程，經費約需984萬元，希望中央能儘快核定，以趕在今年暑假動工，開學前完工，以避免工程施工期間，學生在學校上課發生危險。

蔡其昌表示，西岐國小位處台中市大甲區偏遠區域，教室走廊下雨積水，學生易滑倒，積水後女兒牆及樓地板水泥塊剝落等，都易造成師生安全餘慮，加上海邊風吹雨打太陽曬，解決建物安全是當務之急。

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