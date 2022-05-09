台中YouBike變外送員免費代步工具 議員促市府把關

台中UBike變外送員送餐免費代步工具，議員林祈烽促市府把關。（林祈烽提供）

2022/05/09 16:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市YouBike2.0突破1000站，市議員林祈烽接獲民眾陳情，指有民眾發現外送員將YouBike當成免費的交通工具騎著去送餐，要求交通局調查是否違反YouBike的使用規定，以免影響民眾使用公平性及衍生不必要糾紛。

林祈烽、施志昌和鄭功進今指出，交通局在人行道劃設的YouBike停放區，為增加公共自行車使用量，註銷許多機車停車格，已讓機車族停車權益受影響，現在更傳出YouBike畫設在人行道上的備用車輛停放區，因地上文字說明不明顯，尤其在夜間更不容易被看見，白色框線又和機車停放區一樣，很多騎士誤認下停放機車，下場就是被警察開單，YouBike停放區成警察紅單業績的「提款區」，更讓機車族不滿。

林祈烽更指出，還有民眾投訴，有時公共自行車被借光，想用卻借不到，卻看到有餐飲外送員把YouBike當成免費的送餐交通工具，還在路上無視交通號誌亂鑽，他認為現行公共自行車提供前30分鐘免費優惠，疑被部份外送員利用，質疑若外送員有2到3張卡，能無限制的免費反覆騎乘，可以省下不少送餐車油錢。

林祈烽問交通局長葉昭甫這種行為既不用花任何的交通運輸成本，更能達到送餐賺錢的目的，是否有違反YouBike公司的服務條款規定；況且送餐員在馬路上騎YouBike鑽來鑽去，若發生交通意外，保險公司會不會以騎乘者違反規定為由，保險不予理賠，未來恐引發許多的糾紛。

交通局長葉昭甫指出，會改善YouBike備用車停放區的標示問題；另交通局迄今都沒有收到有外送員騎YouBike送餐而發生爭議的案例，將請業務單位再和廠商確認，是否能列入管理規範及保險理賠事宜，設法加以規範。

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