「廖老大」手搖飲店加盟辦法曝光！網狂讚「超佛加盟金」

廖老大公布旗下手搖飲料加盟規定。（圖取自廖老大臉書）

2022/05/09 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣賽車教父」廖老大因改裝奧迪TT RS「打龜號」，擊敗中國網紅杰尼龜，因而聲名大噪，一舉一動受人關注。日前他在臉書貼出自己創業的手搖飲料店面照，只見人潮絡繹不絕，號稱排隊要排5小時才買得到，今天（9日）他又貼出加盟規定，消息曝光後引發討論。

廖老大今天在臉書貼文，公布旗下手搖飲料店「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」的加盟規定，共有24條規定，第一點就列出加盟金36萬元，加盟者自行上官網查詢分店位置後，再決定開店地點，另外，若3個月內無法找到店面開店，總公司將無息退還加盟金36萬元。

值得注意的是，第13點規定提到，加盟者每月須繳3000元給總公司作為慈善捐款，各分店需懸掛「營利10％捐贈慈善單位布條」，以利正面形象。

相關規定曝光後，網友紛紛大讚廖老大的急公好義，「憑良心賺錢，欣賞」、「台灣優質企業家，欣賞廖老大」、「做善事，36萬真是佛心價，老大就是有自己的堅持。」、「完全心動，都想加盟了！」、「很佛心的加盟金耶！聽過其他的都百萬起跳」、「很多飲料店加盟金上百萬，原料還要向總公司買，廖老大親民，加油！」

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