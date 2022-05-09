中市+2099 7家診所PCR得來速明上路

中市開設「診所PCR得來速」已有7家診所提供民眾快篩陽或出現新冠肺炎相關症狀後做PCR。（市府提供）

2022/05/09 15:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增本土確診個案2099人，針對社區疫情大流行，確診患者暴增，中市宣佈開設「診所PCR得來速」明天上路，已有7家診所提供民眾快篩陽或出現新冠肺炎相關症狀後做PCR，看診後也能領藥、衛教，紓解醫院急診室醫療負擔，並節省民眾就醫時間。

7家「診所PCR得來速」分別為東勢長頸鹿小兒科診所、豐原張宗聖耳鼻喉科診所、北屯承安耳鼻喉科診所、大甲全信賴診所、西屯工業區員工診所、南屯主悅診所、南屯東寧耳鼻喉科診所。

市長盧秀燕指出，若民眾在家裡自行快篩陽性，或出現新冠肺炎相關症狀，可至，這7家PCR得來速診所，快篩陽性無症狀者，PCR後可先返家等候結果；有症狀或有就醫需求者，可直接由診所醫師看診，領藥、衛教後返家等候結果。

盧秀燕表示，市府先前與醫院推出「快篩陽得來速」與「兒童就醫得來速」，再推出「診所PCR得來速」，感謝醫療機制別感謝讓城市防疫力量再升級，希望更多診所加入診所PCR得來速行列。

截至今日上午10時，中市確診者已送出1萬4042位進行評估，其中1萬2156位（86.6%）已收案居家照護，151位（7.5%）評估中，835位（5.9%）未符合收案條件；專責病床數共753床，其中已使用數為280床（37.18%）、可使用數為473床（62.82%）。

另針對居家照護者，中市透過視訊、電話問診等形式，盡可能妥善照顧「居家照護者」，每位個案都有主責的照護醫院，會由醫療人員、公所定期關懷評估居家照護者的健康問題、運送關懷包及必要的就醫交通協助，另服務視訊診療有 1102人，並為565人送藥到府，另居家檢疫、居家隔離、自主健康管理，截至目前，市府也協助轉介就醫達4493人次，通訊診療達284人次，讓民眾安心。

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盧秀燕說明9日新增確診個案為2099人，可能是母親節效應，比較少人去篩檢。（記者蔡淑媛翻攝）

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