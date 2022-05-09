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    3大籃汽車皮帶沿路掉 調嘸監視器警用這招找到失主

    被民眾拾獲送到警所的3大籃汽車皮帶。（警方提供）

    被民眾拾獲送到警所的3大籃汽車皮帶。（警方提供）

    2022/05/09 14:22

    〔記者許國楨／台中報導〕有熱心民眾上週六在中市街頭拾獲3大籃汽車材料，現場苦等失主未果只得送交警所招領，然因掉落位置無監視器畫面可調閱，詢問周邊可能店家亦一無所獲，員警苦無線索，靈機一動上網PO文尋找失主，果然網路力量大，沒多久失主便現身派出所，對於警方積極協尋也再三表示感激。

    張姓市民當天路過南區復興園路與永東街口時，發現路面散落大量物品，下車協助撿拾時發現是全新汽車用皮帶，心想失主一定非常著急，現場苦等未果便直接送交台中市第三分局正義派出所，但因籃子並無公司名稱，掉落位置附近也無路口監視器畫面，員警遂一一撥打電話詢問周邊汽車材料行，卻都表示沒有掉落相關耗材。

    一籌莫展之際，所長李參民靈機一動，利用臉書地方社團PO文尋找失主，果然網路力量強大，PO文後沒多久，遺失耗材的陳姓女子就現身派出所表示，稍早載送汽車材料時，沒發現後車門未關妥，經好心民眾提醒才得知物品沿途散落，回頭撿拾就發現少了價值數萬元的3大籃汽車用皮帶。

    因掉落物體積龐大，非同業人士可能也不曉得用途，以為被拾獲者拿去變賣，所以也沒有想到要報警協尋，沒想到滑手機時，竟在臉書社團發現有人PO出似曾相識的置物籃，大喜過望趕緊至派出所領回，對於警方及拾得人的積極協助也再三表示感謝。

    警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第30條第1項規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭者，或載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險者，可處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，民眾裝載物品時，務必妥善固定綁牢，避免物品散落影響行車安全。

    警方靈機一動，利用臉書地方社團PO文很快找到失主。（警方提供）

    警方靈機一動，利用臉書地方社團PO文很快找到失主。（警方提供）

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