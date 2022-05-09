中捷通車1年餘已爆47片玻璃帷幕 議員質疑特定廠商爆裂率高

中捷綠線帷幕玻璃通車1年餘已爆47片，議員張耀中批評成為中捷新危機。（圖：張耀中提供）

2022/05/09 14:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運綠線自2020年開始試營運，市議員張耀中今在議會質詢時指出，中捷又見「潛藏危機」，通車才1年多，到4月底，竟已有8個車站、發生10次玻璃爆裂的事件，玻璃爆裂總片數共計47片，影響安全，甚至特定承攬廠商的玻璃爆裂率高，促中捷加強防範及詳查原因。

張耀中指出，中捷才試營運及通車迄今不到一年半，但竟已有47塊玻璃帷幕爆裂，捷運站降「玻璃雨」，形成安全隱憂。

中捷公司董事長林志盈時指出，台中捷運綠線全線車站帷幕玻璃總片數共約1萬8000片，帷幕玻璃全部都是安裝雙層強化膠合型玻璃，破裂不會掉落，除非有外力；但張耀中認為既然爆裂就等於有危機，只要掉落均可能會傷人，不能不重視。

張耀中質問中捷玻璃帷幕爆裂率約0.26%，比例是否太高，中捷總經理莊明聰竟回答爆裂率約千分之3「尚可接受｣，讓張耀中質疑無視民眾安全，「讓台中人都聽不下去」，莊明聰趕緊改口說，「比例確實偏高｣，但已要求業者延長保固到3年，已比一般保固期長。

張耀中質疑，爆裂的47片帷幕玻璃均由特定廠商承攬，北捷當初的驗收是否過於草率，要求市府加速了解特定廠商提供的玻璃連環爆，原因何在，更需要求再延長保固期，確保乘客進出安全。

中捷董事長林志盈指出，會找北捷與承包廠商了解，並持續要求改善。

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