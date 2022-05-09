台中每年補助免費公車30億卻3年9次火燒車 議員批「錢都補助到哪」

台中免費公車每年補助30億，卻3年9次火燒車，議員楊典忠批「錢都補助到哪」。（記者蘇孟娟攝）

2022/05/09 13:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府每年補助免費公車預算高達30億元，市議員楊典忠今在議會交通地政業務質詢時指出，台中市自2019年迄今共發生多達9起的公車火燒車事件，影響88人，幸好沒有乘客傷亡，楊典忠質詢交通局長葉昭甫時，葉昭甫卻僅說有4件，讓楊典忠質疑難道公車火燒車也有「吃案」；包括議員周永鴻也提到火燒車情況，兩人更怒批「錢到底補助去哪」，要求交通局提出更積極作為規範業者，保障市民搭公車安全。

楊典忠今在議會向台中市副市長陳子敬及交通局長葉昭甫詢問，是否知道台中市3年來發生幾次公車火燒車事件，包括陳子敬與葉昭甫均表示共4件。

但楊典忠出示他向消防局調的處理資料，台中市自2018年迄今共發生9件公車火燒車事故，並附上火燒車地點，楊典忠不解問葉昭甫，為何兩局處的資料出入這麼大，「難道交通局吃案」；葉昭甫表示，確切數字會再進行了解，但若公車發生火燒車事故一定會請業者說明並提改善計畫。

楊典忠不滿指出，目前市政府規範公車業者的作法只有要求業者自主檢查再搭配5000元罰款，根本無法達到規範效果，尤其台中市政府每年補助免費公車預算高達30億元，業者需要跟市政府申請補助金，「市政府做莊家」，就應該做好安全品質管理。

楊典忠說，3年9次火燒車的紀錄很驚人，幸好3年來無人傷亡，但市府卻無感，沒拿出更積極作為，民眾如何能安心搭車，「火燒車不應該成為台中市的公車印象」，他要求市府交通局要調查清楚，提供每一案件的調查報告。

民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻今天也質詢市區公車以98路和525公車為例，常脫班和漏班，5月起放學時段車次又從3班減少至2班，3月甚至還曾發生火燒車事件，造成倚賴通勤的學生極大不便，市府每年補助公車業者將近30億，公車系統卻無法改善，令人不能接受。

針對火燒車頻率，陳子敬坦言，若換作是他，也一定會很生氣，如果確實發生3年9件火燒車案件，市府確有必要深切討，嚴格要求業者全面檢視公車車輛性能，市府也要加強稽查。

葉昭甫也說，火燒車任何一次都不能發生，都強烈要求業者在出車前，務必做好檢修，除業者自主管理三級三審外，交通局也會不定期稽查，每年還會有評鑑制度，針對車輛維修狀況會納入檢查，會要求業者說明火燒車案件並提改善作法。

議員周永鴻關切公車脫班及火燒車事件。（圖：周永鴻提供）

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