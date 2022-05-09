中市豐原1派出所4員警染疫 員警靠北控違反防疫規定、暴露風險

員警在靠北警察上質疑翁子派出所的匡列作法違反防疫規定。（擷取自臉書「靠北警察」）

2022/05/09 12:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市警察局豐原分局翁子派出所，連同所長及副所共24名員警，分組分流上班，但C組8人有4人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），另1名密切接觸者也匡列居隔中，C組僅剩3人上班，有員警在「靠北警察」上質疑警方作法違反防疫規定，將風險暴露給其他同仁及不知情民眾；豐原分局則強調，一切依中央最新防疫規定辦理，警力調度也沒有問題。

翁子派出所共24名警力，配合防疫採取ABC三組分流上班，其中，C組一名員警於5月5日確診，分局針對其密切接觸（曾脫口罩共餐15分鐘）的3名員警進行匡列居隔，結果，其中2人在居隔期間確診，另一名同組同仁則休假在家自行快篩也確診，目前C組僅剩3人上班。

有員警質疑該組共8人，卻只匡列3人，目前4人確診，1人還在匡列中，質疑分局的作法違反防疫相關規定。豐原分局指出，中央對匡列居隔有其規定，必需是密切接觸者（即未戴口罩接觸15分鐘），所以當時即匡列3人密切接觸者，後中央流行疫情指揮中心更公告只有同住家人才需居隔匡列，並於8日起執行，分局作法皆符合規定。

豐原分局表示，部分員警可能未詳細了解居隔等防疫規定，或擔心將病毒帶回家，將加強宣導及防疫，不過，也有員警表示，靠北的員警是因未放到防疫假才靠北。

豐原分局強調，翁子派出所C組目雖僅3人上班，但除值班台及內勤外，若有案件將由其他派出所支援，人力調配沒有問題。

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