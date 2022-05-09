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    豐原11-35計畫道路動工！ 400公尺花近3億元

    豐原區11-35號都市計畫道路，全長約400公尺，徵收及工程經費高達2億7900萬元。（記者歐素美攝）

    豐原區11-35號都市計畫道路，全長約400公尺，徵收及工程經費高達2億7900萬元。（記者歐素美攝）

    2022/05/09 11:51

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天舉辦豐原區11-35號都市計畫打通工程祈福典禮！該計畫道路自水源路打通至南田街，全長約400公尺、寬12公尺，經費卻高達2億7900萬元，其中，2億5500萬元為土地徵收費用，市長盧秀燕表示，該道路工程「貴森森」，歸功當地南田里長劉南村爭取，預計12月完工，將有效解決區域人車爭道及交通瓶頸問題，提供更安全、舒適的車行與人行空間。

    盧秀燕表示，豐原區南田里南田街一帶多為工業用地，兩側工廠林立，大貨車出入頻繁，區域巷弄會車不易，經常發生車流回堵或擦撞事故；加上水源路有豐原高中，學生上、下課期間常需要與汽、機車爭道，為保障學生交通安全，市府編列經費啟動本工程，並順利於今年3月11日開工，工期約9個月（270日曆天），預計年底完工。

    建設局長陳大田指出，1-35號都市計畫道路在盧市長上任時即指示採分年編列經費策略辦理，歷經2年努力完成用地取得，斥資2億7,900萬元（含工程費2,400萬元；用地費2億5,500萬元），內政部營建署並核定納入地方生活圈計畫，補助工程費1,752萬元，解決地方多年隱憂，全長400公尺的道路，將配置雙向4公尺車道及1.2公尺人行道，讓人車通行更便利安全。

    台中市政府9日舉行豐原區11-35號都市計畫道路動工祈福典禮。（記者歐素美攝）

    台中市政府9日舉行豐原區11-35號都市計畫道路動工祈福典禮。（記者歐素美攝）

    豐原區11-35號都市計畫道路動工，預計今年底完工。（記者歐素美攝）

    豐原區11-35號都市計畫道路動工，預計今年底完工。（記者歐素美攝）

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