民進黨中市議員初選民調 第10 、13選區今晚對決

民進黨中市議員初選民調第10 、13區兩「超級戰區」今晚對決，拚進前進台中市議會。（圖擷取自議會直播）

2022/05/09 11:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市議員初選民調今晚起登場，中央今抽出由第10選區（中西區）及第13選區（霧峰大里）等兩大「超級戰區」打頭陣，第10選區有3搶2、第13選區5搶3，均競爭激烈；民進黨台中市黨部主委李天生籲接到民調電話的民眾，務必聽完民調問題答完才能掛電話，否則將成為無效電話；民調結果預計隔天中午前由中央公布。

民進黨台中市議員初選民調預計9日開始持續到12日，這次將進行民調的包括第4選區（豐原后里）、5選區（潭雅神）、第8選區（北屯）及第9選區（北區）、第10選區（中西區）、第11選區（東南區）、第13選區（霧峰大里）。

其中，第13選區大里霧峰區提名3人，黨內初選競爭激烈，除現任市議員李天生、林德宇，還有蔡美華、賴美連、張芬郁等3名女將，拚5搶3的提名機會；第10選區中西區則有現任議員江肇國、黃守達與西區昇平里長蕭行凱等人3搶2。

李天生說，民調預計今晚6到10點進行，預計做1200份民調，可望在今晚10點前完成，提醒民眾在家若接到電話，要聽完電話問題回答完成後才掛電話，不是興奮講出支持誰後就掛電話，恐會成無效電話。

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