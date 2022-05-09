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    整天掃街拜票深夜報確診 民進黨議員初選參選人蕭行凱今居隔

    「沒想到這天來得這麼快」，中市中西區初選第2人蕭行凱掃街後臉書宣佈確診。（擷自蕭行凱臉書）

    「沒想到這天來得這麼快」，中市中西區初選第2人蕭行凱掃街後臉書宣佈確診。（擷自蕭行凱臉書）

    2022/05/09 08:46

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案連兩天破2000例，尋求更上層樓拚民進黨中西區市議員初選的昇平里長蕭行凱，昨日利用民調初選前最後黃金週掃街拜票，到昨日深夜，因有些畏寒自行快篩陽性，再趕赴醫院做PCR後陽性確診，蕭行凱透過臉書向大家報告最新情況，他說「沒想到這天來得這麼快」，宣佈開始居家隔離；民進黨中西區初選有3人角逐，蕭行凱是繼同區現任議員江肇國確診後第2人。

    台中市民進黨初選民調自今日起登場，昨日選前黃金週各區需辦初選的候選人均卯足全力掃街爭取認同，民進黨中西區市議員規劃提名兩席，有包括現任市議員江肇國、黃守達及昇平里長蕭行凱爭取提名，日前江肇國確診，目前居家隔離中，但江肇國仍是透過「分身」協助拜票，其餘黃守達與蕭行凱則把握每個可以跟民眾互動的機會拜票、掃街。

    蕭行凱昨日也在中西區掃街，不料到晚上開始出現症狀，蕭行凱說，昨天因整日掃街行程流汗，衣服反覆濕濕乾乾，出現「燒聲」跟打了幾個噴嚏，以為受了點風寒，但自傍晚開始，他開始有點畏冷，想說是不是發燒了，很敏感的趕緊快篩，結果出現兩條線，他趕快前往台中醫院做PCR，並回家開始自主隔離，等待結果，昨日深夜結果出爐，他確診了。

    蕭行凱凌晨在臉書公佈確診消息，「沒想到這天來的這麼快」，他說，已開始居家隔離，目前除了稍微發燒跟鼻塞，其餘都還好；他也對這兩天可能接觸到的鄉親抱歉，請大家做好健康管理。

    蕭行凱確診，也是中西區初選3人中第2個確診者。

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