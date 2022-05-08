台中霧峰光復新村發展遲滯 盼市府設故事館、提發展願景

霧峰光復新村目前是青創基地，也是台中新興的觀光景點。（記者陳建志攝）

2022/05/08 19:00

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰光復新村是台中市第一個保留的「文化景觀」，近年並陸續規劃成青創基地、iNGO中心，以及原流新創聚落，不過當初極力保留下光復新村的台灣花園城市發展協會祕書長吳東明卻認為，光復新村因缺乏整體的發展願景，讓整個園區的發展缺乏方向，尤其至今沒有一個介紹整個園區的「光復新村故事館」，今天下午與立委何欣純、市議員參選人賴美連走訪園區，盼市府能重視這裡的文化教育意義。

台灣花園城市發展協會祕書長吳東明說，昔日光復新村為省政府教育廳、衛生處、印刷廠等單位的員工宿舍，設計低人口密度、高比率綠地的生活空間，有光復新村「造鎮」的成功經驗，省府次年才繼續在南投建立中興新村。隨著廢省後，光復新村也漸沒落，一度還要求住民限期搬離準備標售，經文史團體請命搶救，終於在2012年由市府登錄為「文化景觀」保存。

吳東明表示，光復新村保存後，陸續規劃成青創基地、iNGO中心，以及原住民的原流新創聚落，深具歷史價值的屋舍由不同單位陸續整修，而管理單位也分屬勞工局、社會局、原民會，但到底整個園區未來發展願景和方向為何？至今都不清楚。尤其開放後，成為台中新興景點，吸引很多遊客造訪，但卻缺乏一個讓遊客認識這裡的「光復新村故事館」。

立委何欣純也說，就她了解，光復新村地下有全台第一套衛生下水道系統，這裡不止有懷舊內涵，更有很多文化教育的意義，但目前光復新村僅開發三分之一，不同執政者都有不同想法，也未重視光復新村的文化教育意義，實在很可惜。

何欣純強調，林靜儀委員也很重視光復新村的發展，因目前在居家隔離中，未來會跟林靜儀一起合作，只要市府提出發展計劃，她們會一起為光復新村努力。

市議員參選人賴美連則主張，可將這裡打造成綠色生態的環境教育園區、霧峰文史博物園區或低碳的概念社區等，但前提是市府需跨局處協調，向中央提計畫爭取經費後推動。

立委何欣純（右）、市議員參選人賴美連（左）、台灣花園城市發展協會祕書長吳東明（中）今天走訪霧峰光復新村，希望市府提出發展願景，重視這裡的文化教育意義。（記者陳建志攝）

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