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    全台中走透透輔選 何欣純手臂曬傷、母親節女兒心疼

    何欣純（佐）近日台中走透透，幫參與初選的市議員參選人輔選，手臂不知不覺都曬傷了。（記者陳建志翻攝）

    何欣純（佐）近日台中走透透，幫參與初選的市議員參選人輔選，手臂不知不覺都曬傷了。（記者陳建志翻攝）

    2022/05/08 16:58

    〔記者陳建志／台中報導〕立委何欣純這一個月來擔任「母雞」，在台中市山、海、屯與市區幫參與市議員初選的各選區候選人輔選，因天氣炎熱，不知不覺兩隻手的手臂曬到紅通通都曬傷了，今天母親節女兒看到都心疼不已；何欣純說，這段時間進行輔選，老將、新人輩出，大家都很拚命朝議會過半席次的目標前進，讓人看到這個城市的希望。

    何欣純近日為了輔選行程奔波全市，女兒今天看到她兩隻手臂泛紅，甚至已經曬傷，訝異又心疼詢問：「妳不是都會穿長袖外套嗎？怎還會曬成這樣？」何欣純才說，因為就算穿了長袖衣物，但因為車隊掃街時會揮手和選民致意，手臂不知不覺就曝露在陽光下。

    何欣純表示，近一個月來，跑遍海線、山線、屯區及市區，以車掃、步行市場等方式，幫民進黨籍市議員參選人輔選，「市長雖未獲提名，但我一直強調，只要是能幫上忙的地方，一定協助拚到底。」

    以7日來說，一早先陪自己的子弟兵賴美連在屯區進行車隊掃街，下午趕到大雅陪同市議員周永鴻車掃，接著又到因確診隔離的江肇國選區，代替江肇國掃街拉票，粗估一整天活動的路程逾百公里。

    何欣純強調，自己是海線的媳婦、而早年擔任議員時經常出入豐原，很多行政區幾乎都是她第二個故鄉，這陣子再深入地方，也重新觀察這個城市，有的地方改變了，但卻有不少區域發展停滯，這些都需要各地有理想的代議士，為民眾請命、努力讓都市更好。

    何欣純認為，今年議員選情激烈，除了輔選尋求連任的議員，更有很多新血輪投入選舉，這些是很可喜的現象，年輕人願意為了讓家鄉、台灣更好，朝自己的理想努力打拚，這是民進黨最寶貴的精神，相信所有參選人奮戰的精神會感動選民，達成議會過半的目標。

    何欣純近日台中走透透輔選，手臂因此曬傷了。（記者陳建志翻攝）

    何欣純近日台中走透透輔選，手臂因此曬傷了。（記者陳建志翻攝）

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