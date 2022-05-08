中市+2358！ 384人為12歲以下兒童

盧秀燕說明今天確診個案有2358人。（市府提供）

2022/05/08 15:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增本土確診個案2358例，連2日破2千，比昨日確診人數稍減159人，其中12歲以下兒童確診新增384例、65歲以上有170人。申請居家照護已進行1萬2076位評估，其中1萬180位（84.3%）已收案居家照護。

市長盧秀燕表示，中央防疫匡列居家隔離新制今起實施，三同變一同，包括匡列對象從同住家人、同職場、同班者等，變成未來只需要匡列同住家人，以及若學生住校，則匡列同住室友即可，其他對象不再匡列；電子圍籬的對象，也只限於居家檢疫、居家照護的確診者，居家隔離者不需受限於電子圍籬，相關措施市府配合執行。

此外，因應中央更新措施，台中原來針對居家隔離、居家照護等發放物資包、關懷包等，接下來會調整成「家戶關懷包」，以中央更新政策為原則，以確診者家戶地址為單位，將相關物資、血氧機、快篩試劑等整合成「家戶關懷包」發送，期盼增加送到確診家戶的速度，另外以８日之前確診者未放匡列到的居隔對象、未收到居隔單，也不再重新匡列。

衛生局曾梓展也公佈新增3名中重症患者，為20多歲女性，有氣喘病史，呼吸困難進行插管後在加護病房治療，但未用藥；60多歲女性有癌症、癲癇、中風病史，懷遊有肺炎，使用用瑞德西韋，收治負壓隔離病房；另名為60多歲男性，有高血壓病史、曾動過腦部手術，懷疑有肺炎，也用藥瑞得德西韋，收治負壓隔離病，目前總共收中重症患者11人，其中2人插管、7人住加護病、4人用藥治療。

有關居家照護統計，截至今日上午10時止，申請居家照護已進行12076位評估，其中10180位（84.3%）已收案居家照護，1136位（9.4%）評估中，760位（6.3%）未符合收案條件。台中市專責病床數，目前共713床，目前已使用數為270床（37.87%）、可使用數為443床（62.13%）。

另今天確診病例中有668位確診個案為接觸者發病，校園群聚佔152例，職場群聚佔168例，家庭朋友群聚佔348例，其餘持續調查中。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

曾梓展局長說明，新增確診個案12歲以下兒童確診新增384例、65歲以上有170人。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法