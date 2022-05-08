光看都癢！ 大坑步道荔枝椿象橫行 民眾驚見「椿象柱」

大坑步道椿象橫行。（記者許國楨攝）

2022/05/08 14:25

〔記者許國楨／台中報導〕疫情嚴峻民眾減少群聚，戶外走走成為首選，但最近卻有民眾發現，大坑步道荔枝椿象橫行，尤其是一些木樁、拉繩上都是，密密麻麻場景甚至還有所謂的「椿象柱」，加上稍不小心碰觸，皮膚就會潰爛發癢，相當駭人，希望市府能加快防治腳步，讓民眾能安心上山。

有台中後花園之稱的大坑風景區，擁有豐富的天然資源及多條難易度及不同特色的登山步道，一直以來每逢週末假日除了許多民眾前往享受悠閒慢活的步調，平日也固定有山友攀登健身，尤其是疫情期間，民眾怕群聚感染，這些步道成首選，尤其是6至10號登山步道因難易適中，也常有親子一同前往。

但這幾條步道周邊部分私有土地，因有農民種植荔枝及龍眼等果樹，每年4月經常吸引外來種荔枝椿象產卵繁衍，為避免登山民眾遭荔枝椿象噴灑毒液灼傷，台中市風景區管理所除在步道附近設立告示牌提醒遊客，也開始啟動荔枝椿象生物防治工作。

只是最近有民眾發現，防治腳步似乎趕不上椿象繁殖的速度，除步道路面都是椿象，木棧道上的木樁以及拉繩上更是滿布，密密麻麻場景甚至形成所謂的「椿象柱」及「椿象拉繩」，民眾只要一個不注意碰觸到椿象，皮膚就會出現灼熱、搔癢等不舒服情形，也讓民眾視為畏途。

「光看都癢！」、「密集恐懼症！」，陳姓市民說，為了防止碰觸到木樁、拉繩上的椿象，會盡量靠中間走，但還是免不了，前幾天背包還沾上多隻椿象帶回家，尤其是一些小朋友常因身材關係會藉由拉繩攀爬，稍不小心碰到皮膚就會潰爛，希望市府能加快防治腳步，讓民眾能安心上山。

大坑步道椿象橫行。（記者許國楨攝）

甚至形成所謂的「椿象柱」。（記者許國楨攝）

民眾只要一個不注意碰觸到拉繩上的椿象，皮膚就會出現灼熱、搔癢等不舒服情形。（記者許國楨攝）

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