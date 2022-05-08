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    停課公告變變變 台中市豐原南陽國小被家長罵翻

    中央防疫停課標準一再調整，造成南陽國小停課一變再變，引發討論。（擷取自臉書「豐原好康聯盟社團」）

    中央防疫停課標準一再調整，造成南陽國小停課一變再變，引發討論。（擷取自臉書「豐原好康聯盟社團」）

    2022/05/08 11:59

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區南國小學生多達3000多人，因學童染疫，校方多次被迫停課，5月6日才公告5/7~5/13停課，5/16復課。不料，5/8晚上，校方因應新停課標準再更改公告將於5/10日開始全校實體上課，引發網友及家長等熱烈討論；教育局回應指出，目前正在停課的學校，配合新制，如果已停滿三天，8日起開始復課，未滿三天則停滿三天後復課。。

    南陽國小因學童染疫於5/6公告將於5/7~5/13停課，5/16復課。5/8晚上，校方因應新停課標準更改公告，將於5/10日開始全校實體上課。由於政府不斷更改停課標準，造成南陽國小於2次停課期間，2次更改了復課日期。

    雖然有網友批評衛福部的政策，不過，多數網友都算理性，認為停課措手不及，影響3000家庭，復課孩子染疫而在校擴散，也是影響3000家庭，各有各的立場，大家互相體諒，不應謾罵，還有網友表示「要做最壞的打算，最好的準備，不要怨天尤人，要自主應變，不行就類三級微居隔」；許多網友都體貼表示「家長辛苦了」、「老師辛苦了」，讓人看見「台灣最美的風景就是人」。

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