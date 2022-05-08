慶母親節 台中市各餐廳促銷花樣多

台中長榮桂冠酒店今年邁入第9年舉辦「愛的蛋糕傳送計畫-買一捐一」活動」，９年來送出上千顆蛋糕。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/05/08 11:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天母親節，台中長榮桂冠酒店連續9年舉辦「愛的蛋糕傳送計畫-買一捐一」活動」，過去8年已送出924顆蛋糕，今年仍不畏疫情，送出119顆蛋糕給中彰投等6個啟能中心及慈善基金會的弱勢家庭，而今年母親節慶祝活動也受到疫情嚴峻影響，飯店訂位取消約1成、有餐廳也被取消一半訂位，不過外帶增加。

台中長榮桂冠酒店表示，去年5月本土疫情爆發至今，消費者對過節意願降低也影響購買意願，飯店疫情期間持續推出母親節蛋糕買一捐一公益活動，希望中部及南投偏鄉的弱勢家庭能收到溫暖蛋糕，也獲得民眾熱情響應，有客人直接將買的那顆捐出去，也有連續8年年年購買5顆，請飯店方協助幫忙捐贈，讓愛加倍感動，這次共捐出竹山玫瑰啟能中心、員林聖家啟智中心、台中立達啟能中心、台中慈愛智能中心的弱勢家庭，以及張榮發慈善基金會之扶助家庭。

受到疫情影響，開放式餐廳用餐減少，台中長榮酒店咖啡廳、自助餐取消較多、有30多人，長園中餐廳則沒有取消，但開放性用餐區取消約1成，不過今年的外賣業績比往年增加了近2成。

北屯的燚條柴直火料理在母親節推出邀請家人一同享用套餐，送經典羅西尼牛排為辛苦的媽媽加菜，也將慶祝活動延申到5月15日，還推出分齡慶祝活動，媽媽年紀愈大，送的牛排愈大，媽媽年齡50至60歲贈送5盎司羅西尼牛排; 60到70歲贈送6盎司，年紀愈大最多招待到12盎司，並送專屬康乃馨花束。

雖然受疫情影響，民眾慶祝母親節活動減少在外聚餐，但母親節蛋糕不能少， 85ºC推出6款母親節主題蛋糕，造型有別出心裁的女王皇冠、彩妝系列超吸睛，同時舉辦抽獎活動，預計全台母親節檔期可售出21萬個蛋糕，相較2021年成長3.1%。

台中新天地餐廳指出，因應母親節聚餐，因國人防疫配合度高與三劑疫苗接種率日益普及，面對今年疫情，餐飲業者已經能夠從容應對，中央雖然取消實聯，但餐廳量體溫以及酒精消毒不可少，也加大桌與桌之間的距離，此外還提供多間10人至50人的包廂，家族成員可以放心用餐，並推出6人及10人份的「寵愛媽媽 美麗饗宴」套餐，

台中福華則推出星級母親節媽媽防疫包，內容有母親節外帶常溫料理、宅配冷凍母親節大餐、母親節蛋糕及各式母親豪禮等，提供一系列外帶料理、宅配美食任你自由組合，讓母親節在家當宅神，慶祝母親節兼顧防疫。

台中長榮桂冠酒店今年邁入第9年舉辦「愛的蛋糕傳送計畫-買一捐一」活動」，９年來送出上千顆蛋糕給弱勢家庭。（飯店提供）

燚條柴直火料理餐廳在母親節推出邀請家人一同享用套餐，送經典羅西尼牛排為辛苦的媽媽加菜。（記者蔡淑媛翻攝）

新天地餐廳推出6人及10人份的「寵愛媽媽 美麗饗宴」套餐。（餐廳提供）

85ºC推出6款母親節主題蛋糕，造型有別出心裁的女王皇冠、彩妝系列吸睛。（記者蔡淑媛攝）

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