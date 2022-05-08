酒駕撞大貨車！妙齡女剛買一年新車撞成廢鐵

自小客卡在中央分隔島的護欄。（民眾提供）

2022/05/08 11:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓女子今天凌晨酒後開車，沿西屯區台74線快速道路行駛時，先追撞前方大貨車後再碰撞路旁護欄，因撞擊力道猛烈，剛買1年新車撞到幾成廢鐵，幸運的是，王女僅受輕傷送醫，但因明顯受到驚嚇目前仍在院觀察，但其酒測值超標，將依公共危險究辦。

這起追撞事故發生在今天凌晨1點多，28歲王女酒後駕駛Nissan自小客，沿台74線外側車道往中清路方向直行，行經台74線快速道路14.7K處時，疑酒後注意力不集中，追撞前方由36歲鄧姓司機駕駛的大貨車，接著自小客因此失控逆向再衝撞內側車道，卡在中央分隔島的護欄。

因撞擊力道猛烈，除王女一度受困駕駛座，其剛買一年的新車也嚴重損毀，幾成廢鐵，大貨車的車尾也有受損，警方獲報通報消防局派遣救護車趕往，先協助王女脫困後送醫，幸僅受輕傷，但可能是受到驚嚇仍無法詳述事發經過，警方同時對兩造駕駛酒測，鄧男無飲酒反應，王女則是酒測值超標甚多。

警方初判，自小客因未保持安全距離肇禍，至於大貨車尚未發現肇事因素，將在王女出院後依公共危險罪嫌究辦，至於詳細的肇因及責任歸屬，已現場繪製後送交大事故組後續釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自小客幾成廢鐵。（民眾提供）

自小客幾成廢鐵。（民眾提供）

被追撞的大貨車。（民眾提供）

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