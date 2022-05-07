振興台中山城！議員促爭取台灣好行巴士 串連豐原、后里景點

豐原轉運中心將啟用，台中市議員陳清龍建議爭取台灣好行」觀光巴士，串連豐原、后里景點。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/07 20:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕豐原轉運中心即將於年中完工啟用，台中市議員陳清龍認為，這是推動大山城區觀光旅遊的契機，希望開闢以豐原為起迄點的「台灣好行」觀光巴士，串連豐原、后里知名觀光景點。

交通局：公車路線釋出公告已發布

交通局長葉昭甫說，交通局已規劃路線，提送市府市區汽車客運審議委員會進行需求審議，經審議通過後，5月2日發布公車路線釋出公告，申請期限至5月16日止，徵求有意願業者提出經營申請。

市議員陳清龍指出，豐原區以前是台中縣府所在地，是周邊后里、東勢、神岡、潭子、石岡唯一有百貨公司的地區，昔日繁榮可見一斑。但縣市合併後，市府不斷聲稱豐原是副都心、第二行政中心，10年過去了，豐原的衰退讓人無奈，也對歷任市長表現感到失望。

陳清龍說，豐原有水岸花都的葫蘆墩圳、因花博聲名大噪的軟埤仔溪水岸步道、舊頂街派出所、東豐自行車綠廊；后里則有后豐鐵馬道、五星級動物之家、花田綠廊環保公園等知名景點，但2個地區卻無任何大眾運輸工具可串連，阻礙觀光客到訪意願，更嚴重阻礙2地繁榮發展。

豐原轉運中心即將要啟用，陳清龍建議市府爭取「台灣好行」觀光巴士，串連豐原、后里的知名觀光景點，路線包含花博聲名大噪的豐原軟埤仔溪水岸步道、后里五星級動物之家、后里馬場、舊泰安車站等知名景點，以吸引更多自由行、背包客前來旅遊，創造豐原、后里地區最好的觀光產值。

觀旅局：會提案申請

交通局說，這個路線串聯豐原車站（轉運中心）、葫蘆墩公園（含第五區）、后里動物之家、后里環保公園、后里馬場、月眉糖廠、麗寶樂園、泰安鐵道文化園區、中社花市等景點周邊，目前規劃假日行駛共6個班次，將視乘車狀況評估平日開行班次的可行性。觀旅局也規劃將此路線提送交通部觀光局申請台灣好行計畫，期藉由「台灣好行」，搭配台中既有公車路網，強化后里、豐原地區觀光發展。

台中市議員陳清龍希望市府爭取台灣好行觀光巴士，串連豐原及后里景點。（陳清龍提供）

東豐綠廊自行車道綠意盎然。（資料照，記者張軒哲攝）

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