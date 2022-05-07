嫩妻自拍裸照分享野男人 老公怒告求償敗訴原因曝光

法官認為梁女單方面分享裸照給潘男，不足以證明兩人曖昧，判決老公蔡男敗訴。（示意圖）

2022/05/07 18:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓男子與仍就讀大學的梁姓女子結婚，2年多後發現妻子雲端硬碟有大量自拍裸體影片，還將裸照分享給潘姓男子，氣得控告潘男妨害配偶權，索賠20萬元。法官認為，影片只見梁女獨自裸露私處，潘男並未出現，也沒有回覆、互動，梁女單方面分享裸照給潘男，不足以認定兩人之間有曖昧，據此判決蔡男敗訴，全案確定。

判決書指出，蔡男向台中地院簡易庭提出民事訴訟，他指控，與梁女結婚後感情融洽，但梁女大學畢業後沉迷網路遊戲與線上交友，前年底他發現，妻子雲端硬碟存放大量自拍裸照，甚至還有自慰畫面，將裸照影片分享給潘男，還匯款2000元給對方，顯示兩人關係匪淺，嚴重侵害他的配偶權，潘男應賠償他20萬元精神慰撫金。

潘男沒出庭，也沒提出書面答辯，簡易庭法官認為，影片僅見梁女獨自裸露下體，潘男沒出現於影片中，也沒有回覆梁女，兩人沒有互動，無法證明兩人有逾越一般社交分際的交往行為，至於梁女匯款2000元給潘男，原因可能很多，也還是不能證明兩人曖昧，判決蔡男敗訴。

蔡男上訴二審，潘男還是沒出庭、沒提出書面答辯，台中地院合議庭認為，梁女單方面傳影片給潘男，不足證明兩人逾矩，蔡男並未舉證兩人還有其他親密關係，駁回蔡男上訴，潘男免賠償，全案確定。

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