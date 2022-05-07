中市+2517 333人為12歲以下

台中市長盧秀燕主持防疫記者會。（記者張軒哲翻攝）

2022/05/07 15:32

〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，全國今日新增4萬6377例，台中市本土個案新增2517例，12歲以下有333人確診，其中764位確診個案為接觸者發病，校園群聚佔136例，職場群聚佔172例，家庭朋友群聚佔456例，其餘持續調查中。市長盧秀燕今日於防疫記者會表示，她昨晚8點多到衛生局慰問同仁，全局幾乎每一科都有同仁加班，明天也無法過母親節，有女員工談到很久沒跟幼子互動，眼淚就掉下來。

盧秀燕昨天在防疫記者會溫馨叮嚀，呼籲大家保護媽媽，返家前要先進行快篩，快篩陰性家人安心。盧秀燕今日說，她昨晚8點多到衛生局慰問同仁，全局幾乎每一科都有同仁加班，甚至別的局處也支援，做相關的疫調、開居隔單、電話聯絡各校，或者快打站的物資提供等，他們這樣辛苦工作已持續很長一段時間。明天是母親節，有許多同仁，沒有辦法過節，為了市民、為了防疫還在輪班。1名衛生局女員工談到孩子才一歲半，因先生也是全職工作，疫情爆發後，孩子交給婆婆照顧，已經很久沒跟孩子相處，女員工思念小孩，不禁泛淚。

盧秀燕說，如疫情持續延燒，全國不到10天就會累積超過40萬例，但全台灣執業醫事人員約僅34萬人，醫療量能已臨近緊繃，盼中央簡化相關行政流程，市府努力配合。

中市居家照護統計截至今日上午10時，申請居家照護已進行10126位評估，其中8442位已收案居家照護，1003位評估中，681位未符合收案條件。目前台中市專責病床，目前共569床，在專責病床總床數569床中，目前已使用數為255床（44.82%）、可使用數為314床（55.18%）。

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