慰問衛生局 員工「很久未看到女兒」讓盧秀燕紅了眼眶

台中市長盧秀燕談夜訪衛生局人員心情。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/07 13:24

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市近幾日確診者上千例，衛生局為了疫調、居隔單，上千名員工人仰馬翻天天加班，市長盧秀燕昨晚至衛生局慰問，向員工們表示辛苦且感謝，員工們說「這是應該的」沒有抱怨，讓她感動莫名，其中有一名女員工表示很久未看到自己女兒時，盧秀燕忍不住紅了眼且哽咽。

盧秀燕今天視察快打站，面對媒體詢問她昨天晚上前往衛生局安慰員工時表示，台中市現在一天1000多人確診，醫療量能都快崩潰，可想而知北部的醫療人員更辛苦，因此她昨天下班後特別到衛生局慰問所有的衛生局同仁，很難想像全局都在加班，衛生局人數約1000人，全局都加班，甚至別的局處也支援，一天24小時輪三班，做相關的疫調、開居隔單、電話聯絡各校，或者快打站的物資提供等，他們已經這樣辛苦工作持續1年多。

盧秀燕表示，她感到非常心疼和抱歉，明天是母親節，有許多同仁無暇顧及過節還在輪班，她覺得很感動，昨晚她去慰問表達感謝，沒想到員工們都很堅強勇敢，說這是他們應該做的工作，同仁不但沒有抱怨還說是應該的，真的是讓人感動莫名。

她還表示，在進行疫調時，很多確診者都很害怕且痛哭，因此衛生局的人員必須花很多時間安撫才能疫調，因此1通疫調電話可能拖到2個小時。

此外，衛生局有許多女性同仁，一位女性員工對自己的工作很堅強面對，但一講她的小孩，女員工忍不住流淚，指她的女兒才1歲半，先生也是全職工作，因此女兒先委託婆婆照顧，她自己已經很久不敢跟女兒見面，怕將病毒傳染給小孩和婆婆。

盧秀燕講到此，忍不住眼眶泛紅，聲音哽咽，而衛生局長曾梓展則一直紅著眼。

盧秀燕表示，她要拜託市民朋友，有些可以幫忙的防疫工作可以主動來做，另外接到疫調電話可以耐著性子配合市府員工，讓員工可以縮短疫調時間進行接下來的工作，如送關懷包等，因為一位個案所要花的人力、物力實在是太大了，所以她昨天呼籲中央一定要簡化流程，不然真正確診者的醫療照護和防疫工作都會大受影響。

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聽市長盧秀燕談及衛生局人員的辛苦，局長曾梓展紅著眼眶。（記者蘇金鳳攝）

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