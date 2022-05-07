中市今為25歲以上民眾設47處快打站 下週六降至18歲以上

台中市為25歲以上民眾設快打站。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/07 12:21

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市近日確診數破千，提高民眾施打第三劑疫苗的施打率，台中市今天設47處快打站，提供25歲以上的民眾施打第三劑疫苗，市長盧秀燕今天前往南屯區快打站視察，並宣佈下週六還會設快打站，年齡下降到18歲以上。

由於台中市所的快打站，是提供25歲以上的民眾施打第三劑疫苗，因此前往施打多半是年輕人，但是施打人潮沒有以往多，民政局表示，可能多數人已施打，堅持不打還是不打，才會出人潮沒有以往的多。

市長盧秀燕今天前往南屯區文山里文山館視察，詢問已施打完年輕人打第三劑的感覺及前兩劑打何種疫苗，並好奇為何如此晚才來打第三劑，民眾都表示太慢了沒有時間預算，剛好市府有發通知單又是週六，便來施打。

盧秀燕表示，今日施打對象為25歲以上、未施打第三劑的市民，為方便分流，已針對25至29歲市民發送疫苗注射通知單，並特地於假日開設，讓平日繁忙的年輕人順利完成接種，5月14日施打對象則再向下放寬至18歲以上，請符合資格的市民儘速來接種，提升個人保護力。

盧市長強調，台中市透過「免預約」、「免排隊」的快打站制度，結合民政、醫政、區里及民代系統，大幅提高疫苗涵蓋率，截至今日上午8時止，台中市第一劑89.46%、第二劑是84.61%、第三劑是64.26%，均優於全國平均。

由於明天就是母親節，盧秀燕特地發放康乃馨贈送文山里文化館快打站的醫護人員、志工與民眾，預祝母親節快樂。

民政局長吳世瑋表示，台中市前一波快打站首開為30歲以上市民接種，成功催出7萬多人到站接種，成效十分良好，因此，市府再向下延伸施打年齡，今日施打對象為25歲以上、未施打第3劑的市民，預估有近18萬人符合施打資格。

至於30歲以上市民，由於市府先前已發送過疫苗注射通知單，因此30歲以上「補打」的民眾，不用帶通知單，只要帶身分證、健保卡與小黃卡，依戶籍里別的施打時間，到指定的快打站接種疫苗即可。

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市長盧秀燕視察南屯的快打站，並送康乃馨給民眾及醫護人員及志工。（記者蘇金鳳攝）

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