國際宿舍出現防疫漏洞？亞洲大學盼學生共體時艱

亞洲大學第四宿舍。（翻攝亞洲大學官網）

2022/05/07 12:26

〔記者何宗翰／台中報導〕本報近日接連收到亞洲大學學生投訴，指亞洲大學國際宿舍出現防疫漏洞，疑似有學生PCR陽性確診後未向學校通報，另外對於在宿舍內設置居家隔離房的作法，也令學生及家長無法接受。亞洲大學回應，籲請學生體諒無家可歸的外籍生、本地生確診者，能共體時艱，配合學校搬到他棟宿舍。

投訴學生批評，學校防疫政策不當且朝令夕改，四宿2樓原是拿來自我健康監測使用，現在竟又開放給確診者居家照護，況且2樓並無適當隔離措施，萬一亂跑傳播學校能負責嗎？

另外，學校強迫5樓住宿學生搬離五樓、趕到6樓，甚至趕到別棟宿舍，也引起學生強烈不滿，認為教育部明明有協助校方可以訂外面旅館，一床1萬，學校竟還不利用，不知是否想私吞教育部補助款？

亞大防疫長張少樑表示，因應防疫，配合教育部政策，亞大第四宿舍二、四樓分別為「自主健康監測」（密切接觸者）與「居家隔離」宿舍，這些學生並非確診者。四宿每間寢室都是獨立空調，雖為公共浴廁，但均已分區規劃使用動線，並依規定確實清消，目前住宿的學生如希望搬遷至他棟宿舍，學校會協助，確保原住宿生權益。

張少樑表示，未來將打算用第四宿舍，空出一個樓層為「居家照護」使用，安置無家可歸的外籍生，或有家歸不得的（家長拒絕接回）確診者，且施行獨立分流管制措施，籲請同學能共體時艱，配合學校搬到他棟宿舍，學校會盡所有努力，維護校園生活與學習的安全。

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