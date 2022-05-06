縱火釀6死！台中包租婆、縱火養羊男持續羈押

包租婆莊麗卿（圖左）持續羈押與禁見，涉嫌縱火的養羊男鄭明光（圖右），持續羈押但不禁見。（記者張瑞楨翻攝）

2022/05/06 21:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市包租婆莊麗卿，2012年購入興中街一棟民宅，擅自於屋頂加蓋，並隔成43間套房出租，卻於逃生通道堆置雜物，房客鄭明光積欠房租，又於房內飼養寵物羊，糞尿臭味惹惱莊婦，下通牒要鄭男搬走，鄭男於今年3月6日下午縱火報復，釀成6死6傷大禍，台中地檢署今天依殺人罪起訴鄭男，包租婆莊婦則依阻塞集合住宅逃生通道致人於死罪起訴，兩人移審台中地院，法官裁定繼續羈押。

台中地檢署今天起訴兩人之後，將兩人移交台中地院，審理是否繼續羈押，台中地院今天傍晚指出，法官裁定兩人持續羈押，但禁見部分有不同裁定，涉嫌縱火觸犯殺人罪的鄭男，羈押但未禁見，羈押理由是觸犯5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認有逃亡之虞，至於莊婦部分，羈押並禁止接見通信，理由是犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、逃亡之虞。

打零工維生的43歲鄭男，曾於2019年對路過女子裸露下體，被法院依公然猥褻罪判拘役20日，可易科罰金，至於69歲的莊婦部分，她相當貪財，不但於民宅違法加蓋，將民宅闢成43間套房，以每月6000至8000元出租，當起包租婆，卻又四處撿拾資源回收物賺錢，檢方還查出，她把沒有使用權，產權屬於彰化縣政府的一塊空地，招攬裝潢業者，宣稱她有使用權，以500元租給業者堆積裝潢廢料，貪財行徑令人瞠目結舌，中檢今天一併依違反廢棄物清理法起訴。

中檢起訴指出，莊婦到處撿拾回收物賣錢，民宅樓梯、走廊、陽台等逃生通道堆滿雜物，鄭男今年2月以每月6000千元承租房間，卻僅繳交3000元房租，又弄壞門鎖、不關閉熱水，寵物羊便溺且臊味甚重，莊婦於今年3月6日中午，要求鄭男遷出，鄭男於當天下午4時許，懷恨而跑到二樓縱火，造成這場6死6傷慘劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法