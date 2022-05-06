中捷今年1至3月虧損逾1億 周邊商品挨批開源無力

台中捷運周邊商品遭質疑沒特色，銷售不佳。（記者張軒哲翻攝）

2022/05/06 18:04

〔記者張軒哲／台中報導〕台中捷運預估今年底累計虧損上看22億，資本額25億即將用罄，台中市議員黃馨慧今日質詢指出，疫情造成捷運公司虧損擴大，附加商品又沒特色、「開源」無力，原本是市府「小金雞」的捷運公司變賠錢貨；中捷公司董事長林志盈表示，受到疫情影響，以致捷運運量比原先規劃目標減少，公司努力開源節流，今年虧損預算數為7.3億元，公司自今年1至3月虧損約1億392萬元，若未來疫情趨緩，虧損仍可控制在今年預算額度內。

黃馨慧指出，台中捷運營運績效，2020年虧損8.9億元、2021年再虧6億，預估今年「日運量」未達5.45萬人次，年底將虧7.3億元，累計虧損高達22億元。捷運公司強調編制983人、聘用830餘人，減少10%人力，恐怕所謂撙節人事成本並不能減少開支。原因是，除非捷運公司承諾未來都不再增加人力，否則一旦藍、橘線路網成形、一定會增加人力；且今年元旦起，中捷以「薪資低、離職率高」理由加薪7%，公司實質上支出已增加4千萬人事費。

黃馨慧說，台中捷運商品館內的商品購物袋、置物盒及桌曆等，完全沒特色，也無法大幅增加附加商品收入，綜整台中捷運「3有3沒」，有36輛車體、有18個車站點、有820餘位員工，卻沒穩定客源，沒創意商品附加收入，也沒「開源」能力。

林志盈指出，由於人事支出是大宗，公司嚴格控管用人，編制員額為983人，截至5月3日，在職人數為820人，其他支出也盡量節流，如降低維修成本、車站水電節能等。另同時設法增加收入，如北屯機廠太陽光電設備建置案預計每年可帶來約750萬元售電回饋，公司也持續開發周邊商品及品牌授權，並徵求異業合作廠商共同行銷，包括廁所、哺集乳室商業空間、車站戶外市集、短期租賃及快閃活動等。

台中市議員黃馨慧。（記者張軒哲翻攝）

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