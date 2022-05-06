晚上比白天更美麗 恐龍、星空現蹤中市台灣大道候車站

簽約完成後，市長盧秀燕等人模仿恐龍動作。（記者張瑞楨攝）

2022/05/06 15:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市於胡志強擔任市長時代，於台灣大道闢建公車專用道，設置39處候車站，歷經10年歲月而斑駁，市府將「科博館站」雙向2座候車站體，委託國立自然科學博物館彩繪與認養，由藝術家鄒駿昇於站體外彩繪恐龍，站體內則是燦爛星空與植物場景，「晚上比白天更美」，也讓乘客一到此處，就知道「科博館到了」。

雙方今天簽訂為時三年的合約，市長盧秀燕說，台灣大道公車專用道全線一共39座站體，站體原由市府照顧，啟用後一直未大整修，市府於去年至今年編列近4千萬元預算將站體除汙、整修破損處及粉刷並，開放企業長期認養，對於企業認養，市府均會審圖，致力提升都市景觀。

她說，近年開放機關、企業認養。其中，科博館雙向站體由國立科博館認養，感謝館長焦傳金率領團隊，把科博館最有趣、重要的象徵「恐龍」，複製於2座站體上，其中1座站體內搭配浩瀚星雲彩繪，另1座則搭配原生特有種植物意象，相信恐龍迷一定很高興，她還提醒乘客，「不要為了看漂亮彩繪而錯過公車」。

自然科學博物館館長焦傳金指出，公車專用道「科博館站」站體內外，白天晚上都十分美麗，希望藉由認養帶動其他機構為其餘站體做出各有特色的展示，歡迎大家來「科博館站」參觀、打卡，並走訪科博館。

交通局表示，專用道每日運量可達7萬人次，科博館站點位於台灣大道，每日候車人數達2000多人，為重要大眾運輸候車節點，附近有金典酒店、廣三SOGO百貨、國立自然科學博物館及植物園等藝文、觀光與商業精華區域，更是勤美綠園道連接科博館的重要樞紐，科博館以其著名意象打造煥然一新的站體風貌，能感受到科博館氛圍，延伸科博館體驗，提升民眾公車候車環境也創造特色市容。

站體內彩繪燦爛星空，晚上比白天更美麗。（科博館提供）

星空之物，植物園的場景，也融入站體之內。（科博館提供）

站體外的恐龍彩繪色調不鮮豔，避免過於突兀。（記者張瑞楨攝）

站體外另有恐龍與隕石的意像圖。（記者張瑞楨攝）

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