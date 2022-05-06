公車、計程車每日清消補助金5/30將斷炊 中市交通局將向中央爭取延長

市議員曾朝榮。（記者張軒哲翻攝）

2022/05/06 15:44

〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，計程車清潔消毒需求增加，台中市議員曾朝榮今日質詢指出，中央政府從去年5月1號針對提供公車1天22元、計程車1天補助15元清潔消毒費用將於今年5月30日斷炊。台中市府交通局長葉昭甫說，會向中央爭取補助可以延長。

曾朝榮表示，由於計程車運輸業者，對於防疫措施安全衛生做的很徹底，呼籲台中市政府要繼續關懷大眾運輸業者的防疫補助措施，交通部去年5月1日至今年5月31日提供每天公車22元、計程車15元的清潔消毒與防疫物資補助方案，然在嚴峻的疫情肆虐下，即將斷炊，期盼台中市政府交通局要持續關注補助是否延續。

曾朝榮指出，針對於上述大眾運輸業者防疫補助方案，已透過立委莊競程向中央反應，中央與地方攜手關心司機權益。

台中市府交通局長葉昭甫說，大眾運輸業者防疫物資部分，相關補助跟防疫物資還是會協助業者，台中市8千多名計程車司機在值班期間，可以到交通局請領酒精，台中市防疫計程車部分，最高峰是在今年春節期間有153輛防疫計程車，目前是70輛，因為目前確診可以自己移動去居隔場所，近期防疫計程車每天大約接送3至4趟，若有防疫需要會再跟台灣大跟中華大車隊協調增加。

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