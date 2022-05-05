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    失物招領嗎？ 婦人拎布袋進警局求助 竟是條眼鏡蛇

    台中一名婦人，昨天傍晚用布袋裝著一條眼鏡蛇拎進萬豐派出所求助。（記者陳建志翻攝）

    台中一名婦人，昨天傍晚用布袋裝著一條眼鏡蛇拎進萬豐派出所求助。（記者陳建志翻攝）

    2022/05/05 20:10

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名婦人，昨天傍晚5點多拎著一個布袋走進霧峰分局萬豐派出所，員警原以為婦人是撿到東西要失物招領，正要受理時婦人忽然說：「裡面有一條活的眼鏡蛇」，員警一聽不敢大意，先確認袋子有綁好，趕緊連絡相關單位派人到派出所將蛇帶走。

    這名婦人是昨天傍晚5點多，1個人拎著一個布袋走進萬豐派出所，當時員警劉光勝在值班台值班，原以為婦人是撿到東西要來失物招領，正準備受理時，婦人突然說：「布袋裡面有一條活的眼鏡蛇」，並說這條蛇是鄰居抓到的，因不知道如何處理，才拿到派出所拜託員警協助處理。

    員警一聽是劇毒的眼鏡蛇不敢大意，趕緊聯繫農委會派專人到派出所處理，專業人員抵達後，手上戴著手套，將毒蛇從布袋抓出來，發現是一條長度超過1公尺的眼鏡蛇，小心翼翼將牠放進塑膠桶內關好，讓大家都鬆了一口氣，強調這是條台灣本土眼鏡蛇，為台灣六大毒蛇之一，是神經性毒蛇俗名又叫飯匙倩，受驚嚇時上身仰起，頸部擴張，從背後看似眼鏡而得名。

    專業人員表示，因春夏季節是蛇類交配繁殖的季節，各種蛇類都開始積極的進食或是移動尋找適合的交配對象、繁殖地點，因此才會出現在民宅住家附近。

    霧峰分局長李建興呼籲大眾，遇到不明種類蛇，首先要遠離不要拍打攻擊牠，也不要試圖自己驅趕或把牠打死，錯誤的方法會更刺激蛇，多數的毒蛇咬傷案件都是因此而發生的，並且快速聯繫相關單位（農委會），如不知道權責單位，亦可電話撥打電話1999、110或119，都會代為聯繫權責單位至現場協助，切勿自己徒手驚擾蛇類，以免讓自身陷入危險。

    台中一名婦人拿著一隻眼鏡蛇到派出所求助，專業處理人員到場發現是一條長度超過1公尺的眼鏡蛇。（記者陳建志翻攝）

    台中一名婦人拿著一隻眼鏡蛇到派出所求助，專業處理人員到場發現是一條長度超過1公尺的眼鏡蛇。（記者陳建志翻攝）

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