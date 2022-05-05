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    台中豐原1歲10月大男嬰疑受虐 母親po文擔心孩子失明

    台中豐原1歲10月大男嬰疑遭保母虐待，致顱內出血，還在豐原醫院加護病房觀察，目前仍昏迷；男嬰母親po文表示擔心孩子會失明。（家屬提供）

    台中豐原1歲10月大男嬰疑遭保母虐待，致顱內出血，還在豐原醫院加護病房觀察，目前仍昏迷；男嬰母親po文表示擔心孩子會失明。（家屬提供）

    2022/05/05 20:40

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區1名1歲10個月大的男嬰4月25日疑似遭保母虐待，致顱內出血，還在豐原醫院加護病房觀察，目前仍昏迷；男童媽媽今天（5日）在臉書「爆廢公社」發文傾訴椎心之痛，擔心男嬰可能失明，且左手無法出力，常常要靠醫護抽痰，她只能站在加護病房外幫孩子加油，這些對「一個寶寶來說多是折磨！多痛苦」！

    男童媽媽po文說：「這段時間真的很煎熬，每天都祈求著好消息的通知。」她說，孩子很堅強，目前已經移除呼吸器，可以自主呼吸，但仍需要給氧，且身體虛弱仍在加護病房。

    她表示：「每天去醫院站在加護病房門外就是心痛，不能進去看弟弟，不能摸摸他，不能陪陪他，真的很心痛很心疼。」未來的路很長，必須要在進行開刀手術，還有多項檢查，是否失明目前無法得知，但左手已經無法出力了，必須開始復健。

    男嬰媽媽指出，小孩肺部痰很多，無法自己咳出，必需靠醫護人員抽痰，「小小身軀，就要抽痰，我們真的很心痛，弟弟每天服用的藥物太多了，時常出現不適不舒服還有痛感，能給予的只有藥物控制以及舒緩。」

    男嬰媽媽質疑夏姓保母「事發至今，還是沒有任何一個回應」，保母與丈夫一句「我不知道」、「孩子噎奶」，「到底要我們怎麼接受」？

    豐原醫院表示，男童目前昏迷指數約10，病情一直在往「好的方向」發展，只是因顱內出血可能傷到視神經，是否失明目前尚無法判定。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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