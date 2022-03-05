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    把握時間、掌握方向 多元入學博覽會台中登場

    「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」在台中市世貿展覽館2館登場。（市府教育局提供）

    「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」在台中市世貿展覽館2館登場。（市府教育局提供）

    2022/03/05 14:44

    〔記者何宗翰／台中報導〕「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」今、明在台中市世貿展覽館2館登場，現場包括全國公私立各大學校院、技職校院及國防部國軍人才招募中心等，共計26個攤位參展，提供學生與民眾免費參觀。

    台中市副市長令狐榮達今日出席開幕，表示台中有17所大專院校，市府以夥伴關係與大學校院合作，使學生學以致用，留住高質量的人才，促進城市發展。隨著科技進步、老齡化、全球化的變化，學校教育最要緊的是找到自己的天賦與興趣，拿高分進熱門校系不一定適合自己，找到自己熱情所在，適性選系才是最要緊的事。

    令狐榮達說，希望學生們落實高中階段「適性輔導」，學測後「適性選擇」學校，進大學以後能「適性發展、厚植競爭力」，祝福所有學生們都能進入心目中的大學校系。

    教育局指出，市長盧秀燕上任3年來，對於十二年國教新課綱的改變投入很多資源，協助同學與家長們充分了解課程的變化與升學制度的措施，台中市高級中等學校老師、主任與校長，也都投入很多時間與精神幫助同學們無縫接軌新課綱及入學制度，讓同學們「適性揚才、贏得未來，立足台中、胸懷全球」。

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