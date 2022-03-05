慶祝婦女節 中市中區自由路商圈舉辦「寵愛女人SHOPPING節」市集

慶祝38婦女節，台中市中區自由路商圈今天舉辦「寵愛女人SHOPPING節」市集活動。（中區自由路商圈提供）

2022/03/05 14:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕3月8日是國際婦女節，是為了紀念婦女權利的運動，也是慶祝婦女在經濟、政治和社會等領域做出的重要貢獻。為慶祝婦女節來臨，中區自由路商圈今天舉辦「寵愛女人SHOPPING節」市集活動，讓身邊的所有女性除了可以被人寵愛也可以寵愛自己。

「寵愛女人SHOPPING節」，活動期間從2月份開始緩緩熱身，先是推出民眾只要至中區任一地點拍照打卡，按讚粉絲團，並上傳於粉絲團上的貼文留言區，標註「自由路商圈打卡抽好禮」，便可獲得抽獎資格；另外使用紙本或數位五倍券於商圈店家進行消費最低使用100元，即可享部分店家優惠及摸彩券一張。

在熱身活動後，中區自由路商圈更在今天原永琦百貨前廣場舉辦活動起跑記者會及市集活動，現場邀請到各式攤商一同歡慶國際婦女節。

中區自由路商圈主委王允伶表示，台灣的女性勞動參與率與創業率逐年增加，職場及公共場合對於女性的福利及尊重也是越來越完善，很感謝大家共同營造的這個溫暖社會。

經發局局長張峯源表示，商圈店家配合此次活動，以振興數位五倍券活動，推出期間全面優惠、消費滿額抽好禮等行銷宣傳，遠近馳名的餅店太陽堂老店、太陽堂老舖、陳允寶泉及新太陽堂、九個太陽、聯翔食品等店紛紛祭出優惠，總計共有35家會員店家訂定專屬期間優惠，只要消費滿額就能獲得抽獎券乙張。人人抽獎活動將於5 月18日14:00-14:30於線上直播開獎，抽獎品包含65吋液晶電視、知名品牌行李箱、SONY無線藍牙耳機、TECO東元負離子空氣清淨機鍋寶觸控健康氣炸鍋、冰糖地瓜雪耳飲等多項好禮。

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