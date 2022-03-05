下士班長偷同袍錢 闊氣帶女友買金鍊金戒指

蔡姓下士班長於成功嶺營區內，偷竊同袍現金，再帶女友買黃金手鍊與戒指，案發後已退伍。（資料照）

2022/03/05 14:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕駐守於台中市的陸軍步兵104旅步一營蔡姓下士班長（23歲），去年8月27日傍晚，於成功嶺營區的幹部寢室內，竊取同袍的皮包現金3萬3000元，翌日帶著女友，跑到一家銀樓內，闊氣購買黃金手鍊與黃金戒指各一，他的犯行很快被發現，法院審理時，他坦承犯行，但沒錢一次賠償同袍，願意分期付款，台中地院依竊盜罪判刑6月，可易科罰金，宣告緩刑2年，可上訴。

判決書指出，蔡男案發時是上述部隊的下士班長（已於去年11月退伍），去年8月27日傍晚，他於幹部寢室內，見椅子上放置一個皮包，且拉鍊開啟，竟將裡面現金3萬3000元竊走，帶離營區花用後，翌日再帶著女友到台中市的銀樓，購買黃金手鍊（重7分）1條、黃金戒指（重1錢4分）1只。

被害同袍報請憲兵指揮部台中憲兵隊調查，很快發現是蔡男偷竊，移送台中地檢署後，依竊盜罪起訴，蔡男則坦承犯行，也願意賠償同袍損失，但他無力一次支付，雙方約定每月支付1萬元，至清償完畢為止，被害同袍也願意原諒他。

法官認為，蔡男犯後態度尚佳，經此教訓，應知警惕而無再犯之虞，雖依竊盜罪判刑6月，但宣告緩刑2年，以啟自新。

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