前民進黨中市黨部副執行長楊宗澧 投入北區議員提名初選

楊宗澧（左四）以球棒象徵傳承，目標是市長與議員雙贏。（記者張瑞楨攝）

2022/03/05 13:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕長期從事非營利組織與社會運動改革的前民進黨中市黨部副執行長楊宗澧，今天成立競選服務處，宣告投入該黨的北區議員提名初選，包括立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、張廖萬堅與林靜儀，以及人權律師李宣毅等人都出席推薦，蔡其昌還強調，楊宗澧以前宛如潛水艇，默默從事民主運動，現在浮上檯面，成了巡洋艦，楊宗澧則說，希望台中市能打出市長、議員雙贏的選戰。

楊宗澧說，他選擇參選台中市北區市議員，訴求是「理想新世代、政治新一代」，他沒有豐厚資源，也沒有強大的政治世家背景撐腰，但只要有專業，肯打拚，相信將帶給台中北區的市民耳目一新的選擇。

競選服務處成立典禮中，林靜儀贈送棒球，蔡其昌等人則贈送球棒，「象徵著台中隊將一棒接一棒」，「棒棒都強棒、強棒出擊」，為民進黨守住勝利，也繼續為市民守護權利，更期盼繼中二選區的立委補選之後，今年底的地方選舉，民進黨也能繼續在台中各地綻放出自由的花。

立委莊競程說，楊宗澧有很深的社會運動、NGO（非營利組織）等歷練，也是台灣新一代政治人物，期待他繼續往前進，希望他於初選中「浮出檯面」，進而未來能為中市與北區打拼。

立委張廖萬堅說，楊宗澧具備問政與實踐能力，有社會運動歷練，能很快知道問題在哪裡，獲得政府面對與重視。

立委林靜儀則強調，楊宗澧成立民間團體，持續關注台灣、香港與國際人權議題，在中部地區成立倡議型態的社團，但倡議不困難，回地方扎根做事才是真功夫，「如果倡議無法說服多數人，政策上就沒有推動空間」，她很開心楊宗澧能投入選舉。

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