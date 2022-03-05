台中綠營民代響應捐助烏克蘭 蔡其昌：讓善的循環持續下去

陳俞融（左4 ）發起聲援蔡其昌（左五）捐助烏克蘭的活動。（記者蘇金鳳攝）

2022/03/05 12:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏俄戰爭持續，烏克蘭難民增加，立法院副院長蔡其昌發起「Taiwan Can Help！」聲援烏克蘭捐款行動，民進黨中市北區市議員擬參選人陳俞融今天響應，多名立委也到場，蔡其昌表示感謝，指兩天下來捐款已達2億元，目前已轉由外交部處理，過去台灣捐口罩給國際，國際捐疫苗給台灣，是善的循環，如今台灣捐款給烏克蘭幫助難民，就是要讓善的循環持續下去，但最大的希望是烏俄戰爭儘快結束。

民進黨中市北區市議員擬參選人陳俞融今天發起響應「Taiwan Can Help！Taichung Can Help！」活動，來聲援蔡其昌捐助烏克蘭難民，蔡其昌及及立委黃國書、張廖萬堅、莊競程、林靜儀及何欣純、市議員何敏誠、謝明源及東南區市議員擬參選人何昆霖都參加聲援。

對於陳俞融的聲援，蔡其昌表示感謝，指他發起「Taiwan Can Help！」聲援烏克蘭捐款行動，就是要站出來對烏克蘭進行人道救援，台灣做為國際的一員，台灣人有善心、有能力來進行救援。

蔡其昌表示，烏俄戰爭至今，戰事沒有和緩，基於人道救援發起捐助，現在外交部接手，因為對口要跟烏國連繫，這個數字已達2億元，這幾天會持續增加，展現台灣人的善及愛。

立委莊競程表示，台中隊聲援烏克蘭，烏俄戰爭讓民眾感受到自由民主可貴，烏克蘭的堅韌堅強，不容易被俄打倒，台灣一定要堅強，強化自己，繼續守護自由民主，要唾棄世界上發起戰爭的國家，強化自己別人就不會輕易侵略。

立委黃國書表示，台灣是世界的台灣，也是民主陣營的台灣，烏克蘭遭受到無情的攻擊，全球追求民主陣營大家都站出來，令人非常感動，台灣人年輕人都要站出來，協助烏克蘭不要讓他們孤單。

立委張廖萬堅表示，烏克蘭跟台灣處境有一些相同和不同，他呼籲，年輕一輩要有國際觀，來面對國際情勢轉變，替台灣做最好的準備，雖然台灣參與世界被中國孤立，但防疫的表現在世界是被肯定的，年輕人能夠關照台灣的處境，相信會讓台灣更安全更好。

立委林靜儀表示，蔡其昌發起捐款，全世界都看得到，這兩三年是台灣能見度最高，台灣在國際及印太、亞太角色都重要，台灣不要自以為是小國，視野不要放在中國，在地緣政治的角色，台灣是印太重要的戰略，是國際上重要的地位。

陳俞融表示，辦此一活動就是要聲援烏克蘭，外交部已設立專戶捐款，是對烏國實質的支持，讓世界看到台灣人維護自由民主的決心，絕對跟烏克蘭站在一起，她也譴責俄羅斯。

蔡其昌（中）感謝陳俞融（左）等年輕人的聲援（記者蘇金鳳攝）

陳俞融（左四）發起聲援蔡其昌（左五）所發起捐助烏克蘭捐助行動，多位立委及市議員到場力挺（記者蘇金鳳攝）

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