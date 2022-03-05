挺新人！綠營中市2議員擬參選人辦活動 蔡其昌等人半小時趕2攤

立法院副院長蔡其昌（中）及立委張廖萬堅（右）等立委，今天出席爭取參選北區市議員黨內提名的陳俞融（左）活動。（記者蘇金鳳攝）

2022/03/05 10:45

［記者蘇金鳳／台中報導］民進黨將於4月舉行黨內初選，許多超過地方黨部提名席次選區的市議員擬參選人開始有動作，民進黨在台中市北區提名2席，但參選爆炸，2位新人陳俞融與楊宗澧同在今天上午9點及9點半舉行聲援烏克蘭及競選總部成立活動，由於選對會成員依規定不能出席，立法院副院長蔡其昌及多位立委因此成「公共財」，半小時之內跑2場活動，蔡其昌表示，只要有需要都很樂意幫忙。

中市北區應選3席，現任為國民黨的陳政顯、陳文政及民進黨的賴佳微，民進黨在北區將提名2席，除了賴佳微會繼續爭取連任外，前台中市長張溫鷹女兒陳俞融、民進黨台中市黨部前副執行長楊宗澧及北區里長高敏裕都將參選，因此會進行初選。

新人最需要的是知名政治人物幫忙，但黨中央要求選對會成員不得參與初選助選，因此非選對會成員的知名政治人物就成為新人搶著邀請的公共財。

陳俞融今天上午9點舉行力挺烏克蘭的活動，邀請立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、莊競程、林靜儀等人，楊宗澧則在9點半舉行競選總部開幕，這些立委們也同樣被邀請，等於在半小時內要連趕2攤。

此外，要初選的東南區何昆霖也與市議員何敏誠到現場參加活動。

對於成為「公共財」，蔡其昌表示，這跟派系無關，大家都認識他，他認為有意義的都會幫忙，兩個擬參選人都很體恤立委，都知道立委們都很忙，因此時間排得接近一點，很貼心，只要時間許可受邀就會出席幫忙。

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