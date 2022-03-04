趙少康質疑「好意思檢討盧秀燕？」 蔡其昌：又把中火當成政治提款機

趙少康用圖片質疑蔡其昌，「好意思檢討盧秀燕？」。（記者張瑞楨翻攝自趙少康臉書）

2022/03/04 23:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨媒體人趙少康，今天質疑民進黨籍立法院副院長蔡其昌，「好意思檢討盧秀燕？」，他認為中火應該於空污時期降載，卻因「全台缺電，逼得台中火力電廠打破發電量不超過六部滿載的承諾」，讓空污雪上加霜，蔡其昌也反擊說，「果然不意外，又將中火當成政治提款機！」，他強調，中火提升發電量之前，空污品質就很糟，「趙少康先生馬上就跟上盧秀燕市長的步伐，跟著消費起台中火力發電廠！」。

兩人於臉書上打筆戰，打得頗為熱鬧，趙少康今天於臉書發文，點名蔡其昌，質疑「為保供電犧牲空品，蔡其昌好意思檢討盧秀燕？」，他認為近日台灣西部空氣品質惡劣，亮出紅燈，依台電自己發佈的「空氣品質改善作為」，此時火力發電廠應該啟動自主降載，卻因為全台缺電，逼得台中火力電廠打破發電量不超過六部滿載的承諾，七部機組不只不降載還火力全開，讓空污雪上加霜，「蔡其昌還好意思在這個時候檢討台中空氣品質，炮打盧秀燕」。

趙少康認為，因民進黨能源政策錯誤，讓台中人長期用肺撐全台電力，蔡其昌還想帶「興達事故、秀燕負責」的風向，簡直荒唐到極點，303大停電是一面照妖鏡，照出蔡政府「執政無能，只剩甩鍋」嘴臉。

他質疑，「請教蔡其昌副院長，台中人飽受空污危害、全台陷入無電可用的憤怒時，身為出身台中的執政黨立委與立法院副院長，除了指責盧市長，又做了什麼來改善現況？」

蔡其昌也於臉書反擊，「果然不意外，又將中火當成政治提款機！」，大台中地區近期空污嚴重，頻頻紅爆、紫爆，讓市民受不了，他期盼盧市長能夠儘速支持「以氣換煤」的政策，他強調，「我早知道有人會把空污的問題推到中火身上，結果不意外，趙少康先生馬上就跟上盧秀燕市長的步伐，跟著消費起台中火力發電廠」。

蔡其昌強調，在興達事故之前，民眾就截下前一日（二日）的空氣品質圖，已經是非常嚴重的紅爆、紫爆，台中市民都知道空氣污染已經連續多日，並非只是昨天跳電後才造成，「趙少康又把台中火力發電當成政治提款機，看在大家眼裡，只有無奈與憤怒！」

他認為，興達事故造成跳電必須檢討改善，但中市的空污問題，絕對不是像盧市長一句「市長換人，空氣換新」就能夠改變，衷心希望盧市長能夠支持「以氣換煤」政策，讓台中火力發電廠能更新改善，也不會再繼續成為政黨選舉消費的工具。

蔡其昌反擊趙少康，「果然不意外，又將中火當成政治提款機！」（記者張瑞楨翻攝蔡其昌臉書）

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