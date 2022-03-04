健保傳愛 一家四口欠17萬健保費感謝貴人撥雲見日

詹太太感謝健保局貴人協助解決健保欠費、愛心轉介支援，送上女兒畫的「撥雲見日」圖。（記者蔡淑媛攝）

2022/03/04 20:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕健保傳愛助弱勢！詹太太因為先生罹患嚴重恐慌症長期失業，全家靠她當派遣工撫養2名幼女，但一家四口積欠7年健保費17萬元，一度被凍結帳戶，幸健保署中區業務組協助代償，及愛心轉介子女生活費、生活物資等，全家倍感溫暖，今天她送上女兒畫的撥雲見日圖感謝，並努力拚公職考試，期待未來有能力回饋社會。

健保署長李伯璋表示，全民健保目前積欠健保費有85萬至86萬人，欠繳170億，其中有弱勢、經濟困難而積欠健保費，健保在近5年協助弱勢繳納有43.7萬人，共補助129.6億元，協助方式包括分期繳納、紓困貸款、愛心捐款及愛心轉介。

詹太太說，先生原本當油漆工，後來罹患嚴重恐慌症而失語、行動緩慢，無法工作，她因長期是家庭主婦、學歷不高，找不到工作，只能打零工、做家庭代工，但收入微薄，無力繳納17萬健保費，帳戶遭強制執行、帳戶凍結，求助健保署中區業務組。

中區業者組查證後啟動愛心轉介，透過台中市衛生局公益彩券回饋金、社會局弱勢兒童醫療補助計畫、慈濟補助代償及紓困貸款，協助解決健保欠費，並協助申請中低收入戶，提供子女生活費、生活物資及遊樂園門票，幫助詹太太一家生活，今天她送上親筆感謝，並附上女兒圖畫，感謝健保署貴人們，讓他們一家「撥雲見日」備感溫暖。

健保署中區業務組於今日召開「傳愛健保，有你真好」記者會，由李伯璋署長、台中市社會局長彭懷真、衛生局副局長邱惠慈及捐款代表中區精神科基層診所聯誼會馮尚淳召集人，共同見證疫情下健保照顧弱勢。

受到疫情影響，繳不出健保費的家庭變多，健保署中區業務組李純馥組長表示，中區去年補助768萬給347個家庭，比往年約400萬多，而且接受社會各界捐款協助弱勢的愛心專戶，受疫情等影響嚴重捐款不足，餘額降至新低367萬元，比5年前少40%，盼各界愛心溢助，愛心專戶將協助繳納健保欠費、部分負擔及製卡費。

捐款代表中區精神科基層診所聯誼會召集人馮尚淳醫師說，有感於疫情壓力引發身心症病患增加，號召中區精神科醫師加入愛心行列，捐款68萬8800元，該聯誼會捐款16年也累計517萬4800元，為該愛心專戶最堅實的支持者。

李伯璋呼籲，民眾若發現經濟困難無力繳納健保費弱勢朋友，可上健保署官網「弱勢民眾通報平台」通報，使其能夠獲得分期繳納、無息紓困基金貸款或愛心轉介公益團體等欠費協助，民眾也可透過健保署官網「滿滿愛心 溫暖弱勢」主題專區或健保Line＠官方帳號「我要支持弱勢」服務選單，為健保大愛涓滴匯流，共同守護弱勢家庭，度過難關安心就醫。

健保署中區業務組於舉行「傳愛健保，有你真好」呼籲民眾愛心挹注。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法