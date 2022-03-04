盧秀燕要國家思考能源政策 民進黨正國會「台灣正青」反嗆盧卸責

市長盧秀燕要國家需思考能源政策，民進黨正國會「台灣正青」反嗆盧卸責，籲盧秀燕別再卡中火燃煤汰換成燃氣機組，讓市民多吸了3年的廢氣。（台灣正青提供）

2022/03/04 20:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕興達電廠昨天因事故造成全台大停電，台中市長盧秀燕批中央，國家面臨缺電問題，必須燒更多煤發電，造成空污卻無法解決，國家需思考能源政策問題在哪？民進黨正國會台中青年議員參選人組成「台灣正青」嗆盧市府遇到空污就卸責，籲盧秀燕別再卡中火燃煤汰換成燃氣機組，讓市民多吸了3年的廢氣。

「台灣正青」海線沙清梧區市議員參選人林佳儀貼文表示，台中這幾天霧茫茫，台中火力發電廠3座機組歲修，剩下7組發電量約7-8成，佔總發電量約6成，她也請盧市長不要再把空氣污染推給台中火力發電廠了。她提到，盧市府上任後，空汙改善率位居全國後段班，讓人質疑「媽媽市長」真的有在關心市民健康？台中火力發電廠燃氣機組從2020年3月被盧市府以先拆後建卡關整整2年，也呼籲盧市府不要再阻擋台中火力發電廠新設兩組燃氣機組，讓燃氣機組早日投入運轉。

大里、霧峰選區市議員參選人蔡美華表示，盧市長遇到空污就推卸責任，遲遲不願同意中火燃煤機組改成燃氣，卻只會推給中央質疑中央的能源政策，讓市民多吸3年的燃煤廢氣。她也呼籲盧市長，拿出專業不要民粹，意氣之爭對台中空氣改善沒有幫助。

豐原、后里區市議員參選人廖芝晏也在臉書貼文說，缺電不必燒煤，呼籲盧市府趕緊同意更換燃氣機組。她強調，空汙原因不僅是中火，請盧市府別把中火當作個人的政治提款機，也請盧市府具體提出改善方案，還給台中市民好空氣。

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