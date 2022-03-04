中市大里東榮立體停車場上樑 預計今年可完工

東榮立體停車場舉行上樑典禮。（立委何欣純提供）

2022/03/04 17:50

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市大里區快速發展，市區公有停車場不足，東榮立體停車場在前市長林佳龍時代提案，總工程造價約2億元，立委何欣純向中央爭取納入前瞻特別預算補助5千多萬元，今天舉行上樑典禮，地方期盼工程如期完工，早日解決民眾停車問題。

大里區人口有21萬多人，僅次於北屯及西屯區，因交通便利、工商業發展快展，民眾抱怨公有停車場不足，何欣純接獲議員及民眾陳情，督促市府規劃將東榮平面停車場闢建為立體停車場，原本設計3層樓1百個停車位，經地方反彈，增加到5層樓近300個汽車停車位。

2018年間，由市府提出報請中央前瞻基礎建設計畫-城鄉建設「改善停車問題計畫」核定補助，行政院編列了200億元要改善全國停車問題，前市長林佳龍任內提出停車場興建案，立委何欣純當時邀集立院交通委員會及時任交通部長賀陳旦到大里視察，最後也拍板定案。

興建工程於2020年動工，今天舉行上梁典禮，何欣純表示，停車場附近不但有住宅區，週邊的中興路丶東榮路商圈店家林立，加上內新黃昏市場等，民眾對停車場的需求很高，未來完工後，可以改善交通、促進商圈發展。

何欣純強調，過去停車場常因規劃設計不當、管理不善等問題造成閒置，這次行政院規劃補助各縣市興建停車場，特別將地方政府財政能力及自償率納入考量，中央只補助非自償部分，而地方也要部份負擔，兼顧鼓勵興建停車場，也不會造成公共設施的浪費。

東榮立體停車場為地上五樓、地下一樓的建物，可提供295個汽車車位及104個機車位，預計今年可完工啟用。

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