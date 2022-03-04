獨居男中風倒臥家裡7天 沒吃沒喝撐到獲救

員警見張男倒臥地上，四肢身體僵硬、無法言語。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/04 16:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕獨居於台中市南屯區的54歲張姓男子，在家中急性中風倒地，大約1週後，鄰居發現他沒出門，屋內燈火卻整天明亮，呼喊又無回應，深感怪異而通報中市警局四分局春社派出所，員警會同其胞兄、里長開鎖而入，發現張男倒臥客廳地板上，四肢僵直、無法言語，趕緊呼叫救護車，並不斷呼喚「要撐住喔，加油」，送醫後脫離險境，張男約7天滴水未沾、粒米未進，從鬼門關走回來，眾人直呼幸運、奇蹟。

張男送醫診斷為中風，但他之前並無心臟血管宿疾，張男的鄰居上月13日晚間向警方通報說，已有一週時間未見獨居的張男，家中燈火日夜皆明亮，顯示張男可能沒出門，但在門外呼喊又沒回應，擔心張男不測，春社所通報巡邏員警蔡明哲、徐建翔，兩員警聯繫張男胞兄，會同里長並找來鎖匠開門。

門一打開，映入眼簾的畫面，讓眾人大為吃驚，張男俯臥於客廳地板上，雖仍有氣息，卻無法言語，只能從喉嚨發出「喔、喔」的聲音，他的身體與四肢僵硬，在昏暗的燈光下，半張臉因躺臥太久而壓平，模樣甚是嚇人。

員警等人一時之間慌了手腳，不知道如何是好，現場狀況有點紊亂，兩名員警先冷靜下來，檢視張男的生命徵象，當時雖微弱，但還算穩定，初步研判張男可能急性中風，倒地後無法動彈，靠著意志力撐了約一週，員警立即呼叫救護車，並對張男呼喊「忍耐一下，要撐住喔，來救你了，加油！」緊急送往台中榮民總醫院獲救。

張男鄰居說，已約一週沒見到張男，警方研判張男中風倒地時間，在上月6日左右，他沒吃沒喝撐到獲救，求生意志力之強，善心鄰居又留意到異狀，相當地幸運。

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