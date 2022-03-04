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    武陵季節限定美景 櫻花地毯+櫻木花道浪漫破表

    武陵農場櫻花地毯，有如明信片畫面。（武陵農場提供）

    武陵農場櫻花地毯，有如明信片畫面。（武陵農場提供）

    2022/03/04 16:56

    〔記者張軒哲／台中報導〕賞櫻勝地武陵農場初春綻放的早櫻品種，3月初進入凋零期，滿地粉紅花瓣鋪成櫻花地毯，成為武陵季節限定的「櫻花地毯」與「櫻木花道」。讓櫻花季尾聲上山遊客別有另類賞花樂趣，繽紛浪漫。

    今年大梨山地區櫻花花況極佳，素有「櫻花博物館」美譽的武陵農場櫻花季吸引大批遊客上山追花，農曆春節過後到2月12日櫻花季交通管制前，每天超過萬名遊客搶先到武陵農場賞花，周邊道路壅塞，2月11日單日遊客入場人數達到1萬2257人，是10年來新高。

    武陵農場副場長胡發韜今天說，武陵農場最著名的櫻花方程式是「櫻木花道+櫻吹雪=櫻花地毯。」櫻花地毯還有分「乾式櫻花地毯」及「濕式櫻花地毯」，端視武陵農場當日氣候晴雨而定。另外，濕式櫻花地毯還有一種最特限定別款，也就是雨水多時特有的「水中花」櫻花地毯。櫻花品種多樣化，不同品種花色不同，顏色深淺不一，錯落有致分明，層層疊疊的美到一個極致。

    武陵農場目前除了露營區紅粉佳人昭和櫻盛開，全區台灣原生種於白色的霧社櫻及淡淡的粉紅色的中國櫻桃和琉球緋寒櫻也陸續綻放。晚櫻品種琉球緋寒櫻逐漸盛開中，在桃子園及露營區和富野渡假村下方的七家灣遺址公園前方草皮均有分布。

    武陵農場「櫻花地毯」，是季節限定美景。（武陵農場提供）

    武陵農場「櫻花地毯」，是季節限定美景。（武陵農場提供）

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