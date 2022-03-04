烏克蘭新住民掛念家鄉親人 祈願戰爭早日平息

歐拉（中）希望戰爭早日平息。（記者張軒哲攝）

2022/03/04 15:23

〔記者張軒哲／台中報導〕俄烏戰爭越演越烈，引起全球關注，同為地球村的一員，烏克蘭籍的31歲台灣媳婦歐拉去年才搬至台中市定居，她心繫家鄉的家人。移民署中區事務大隊中市第二服務站任王驥帶領同仁送上關心與祝福，並告知居留延期相關注意事項及介紹為外來人士提供便利友善的在台生活諮詢服務熱線「1990」等相關資訊，更同心祈願俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭早日結束，世界享有永續和平。

烏克蘭籍的新住民歐拉說，自己原本是教師，因為烏克蘭薪資過低，她到波蘭的餐廳工作，結識從台灣到波蘭的45歲台菜主廚辛姓丈夫，兩人相識相戀，進而結成連理。辛先生說，往年都會帶歐拉回台灣，歐拉在台灣生活適應良好。歐拉的家庭成員還有一隻從烏克蘭認養的流浪貓，帶著牠到波蘭工作再回到台灣。歐拉目前擔任家庭主婦，勤於學習中文。

歐拉說，「真的很幸運！在開戰前就完成了所有手續，順利地提出了在台灣的居留申請！」辛先生表示，現在俄烏戰事爆發，歐拉的家人仍留在烏克蘭。歐拉也說，因為母親是學校老師，所以她的家人們都躲到學校的地下室裡，烏克蘭的家距離首都基輔30公里，所以在烏克蘭的家人可以清楚看到炸彈的閃光，當家人躲避轟炸時，能明顯地感受到四周牆面的震動，希望戰爭早日平息。

王驥表示，移民署對於因家鄉遭受戰火侵襲，在台居停留的烏克蘭新住民及外國朋友，會持續給予關懷及協助，居停留都可依規定延期，若即將屆期或居留原因消失但因母國有危險性而無法離境的話，皆可向移民署各服務站申請延長停留/離台期限，而且沒有次數限制，地球村中無人能置身事外，祈願俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭早日結束，不要再有災難，建立永續和平的世界。

移民署人員關懷歐拉（左二）。（記者張軒哲攝）

歐拉（前排左一）與烏克蘭家人合影。（歐拉提供）

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